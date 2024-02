Teresa Baca desvela nuevos detalles de su estrenada maternidad: de cómo se porta su hija a su gran recuperación física

Teresa Baca está viviendo el momento más feliz de su vida tras convertirse en madre por primera vez a principios de enero, tal y como adelantaba HOLA.com en primicia. La bella modelo y su marido, Álvaro Torres Calderón, comenzaron el año de la mejor manera, cogiendo en brazos a su pequeña: "Aquí estaremos para cuidarte, apoyarte y llenar tu vida de mucho amor ¡Bienvenida al mundo Teresita! Felicidad absoluta", escribía en su perfil público. Ahora, un mes después la periodista ha contado cómo está viviendo estos primeros días desde su estrenada maternidad e incluso ha desvelado cómo se preparó durante el embarazo.

Para la modelo, que contrajo matrimonio el pasado mes de marzo en Sevilla con Álvaro Torres Calderón, es su primera hija, mientras que para su marido es la tercera, ya que es padre de dos niñas: Marta y Lola, de 10 y 13 años, respectivamente, nacidas de su primer matrimonio. Teresa ha querido abrirse a través de su perfil público y ha contestado a las preguntas de sus seguidores, ya que tan solo un mes después de dar a luz a su pequeña, luce un cuerpazo que tal y como ella misma ha desvelado se debe a que hizo ejercicio 'desde la semana 12 de embarazo hasta el mismo día que tuvo que acudir al hospital'.

"Recomiendo a todas las embarazadas que hagan deporte con profesionales especializados. A mí me ayudó a no tener dolores de espalda ni otras molestias aparte de volver más fácil a mi talla", ha aconsejado a través de su perfil público a todas las futuras mamás. La reportera también ha querido dejar claro que ni durante el embarazo ni tras el nacimiento de 'Teresita' ha realizado ningún tipo de dieta: "No hice dieta pero sí mucho ejercicio. No dejé de trabajar hasta el final del embarazo. Ahora, el estrés de no parar con el bebé ha hecho que recupere mi talla rápido, pero me queda fortalecer con ejercicio. Tener una vida activa y no parar me ayuda mucho a recuperarme, pero me lo estoy tomando con tranquilidad".

En cuanto a su hija ha confesado que es muy buena y que de momento les permite dormir y descansar por las noches: "Duermo muy bien, Teresita es una Santa y por ahora por la noche le puede el cansancio". La modelo ha cumplido un sueño, ya que tal y como nos confesaba el pasado verano en las páginas de ¡HOLA!, 'siempre ha soñado con crear una familia grande'. Ahora Teresa Baca está aprovechando al máximo este momento: "Estoy como loca disfrutando cada segundo, es una entrega maravillosa y espero hacerlo lo mejor posible".

Otro de los detalles que la Top ha querido compartir con sus seguidores es el motivo de la elección del nombre de su niña: "Es un nombre familiar además que representa a una Santa de la que soy devota: Santa Teresa de Jesús. Mi abuela se llamaba Teresa, mi madre igual, quería seguir llevando la tradición". Además ha relatado que el día 15 de octubre, el día de Santa Teresa, coincide con el cumpleaños de su padre al que ha dedicado con unas emocionantes palabras, ya que Guillermo Baca Astol falleció en agosto de 2021: "El 15 de octubre era el cumpleaños de mi padre y en casa siempre lo hemos celebrado mucho y quiero que sea así, que no se pierdan las buenas costumbres y acordarnos de lo que tenemos en el cielo".

El nacimiento de su niña es el primer paso de Teresa para cumplir su sueño de crear una gran familia al lado de Álvaro Torres Calderón, quien tuvo a Lola (13) y Marta y Lola (10) durante un matrimonio anterior. La pareja va a celebrar el 25 de marzo su primer aniversario de boda con el mejor regalo, su bebé. Después de tres años de discreta relación, se dieron el "sí, quiero" en una Misa de Acción de Gracias celebrada en la finca El Pino de San José, a unos 20 minutos de Sevilla, donde reunieron a 470 invitados. Fue en la capital hispalense cuando se prometieron mientras daban un paseo en barco por el Guadalquivir.

En su gran día, Teresa volvió a demostrar por qué es un icono de estilo gracias a sus dos looks nupciales. El primero de ellos, creado en exclusiva para ella por hermanos Antonio y Fernando García, era un vestido de línea entallada con cuello alto en chantilly y un vestido superpuesto en “gazar” de seda natural, con escote curvo, manga larga y cola de color marfil. El segundo, firmado por los mismos diseñadores y con inspiración de los años 70, era de satén de seda color marfil con cuello foulard de efecto drapeado y caída hacia la espalda.

