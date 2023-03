Matías Prats anuncia emocionado que ha sido abuelo por primera vez

Matías Prats está de enhorabuena. El popular presentador de Antena 3 Noticias ha revelado de un modo anecdótico que ha sido abuelo. "Llevo una horita con todos vosotros, me lo estoy pasando genial, pero mi misión, mis quehaceres son estar en la puerta de un hospital donde hace dos horas y media mi hija Marta me ha dado mi primer nieto", comentó el célebre periodista en Radio Marca ante la alegría de sus compañeros. "¡A partir de este momento sí es verdad que he sido abuelo!", dijo con orgullo el comunicador de 72 años.

VER GALERÍA

Su hija Marta, de 34 años, ha sido mamá de un niño un año y medio después de su boda con el economista Alberto Salas en septiembre de 2021. Marta Prats es la menor de los dos hijos que tuvo el conductor de Antena 3 Noticias con Maite Chacón, su exmujer de quien se separó en 2013 después de casi tres décadas de matrimonio. Pese a la popularidad de su padre y su hermano Matías,la pequeña de la familia ha tratado de llevar una vida discreta y alejada de los focos. Una de las escasas apariciones en público fue en marzo de 2020 donde acompañó a su hermano en la entrega de uno de los Premios al Independiente del Año que otorgaba la Unión por Leganés (ULEG) a su padre.

La joven estudió Psicopedagogía y Magisterio en la Universidad Complutense de Madrid y trabaja para una conocida consultora en el área de Recursos Humanos. Su padre vivió uno de los momentos más emotivos de su vida al llevar al altar a su única hija. El enlace matrimonial se celebró, con la más absoluta discreción, en la capilla de Nuestra Señora de Begoña de Madrid, donde Matías Prats actuó como orgulloso padrino, y celebraron la unión en la finca La gaviota en Aravaca.

Muy pronto el periodista de Atresmedia revivirá la emoción de casar a su otro hijo. Matías Prats Jr. se ha comprometido con su novia Claudia Collado y se casarán este verano. Una boda que se celebrará en la tierra natal de la novia, Cataluña. Matías Prats es la tercera generación de la popular saga de periodistas. El joven ha seguido los pasos de su padre y actualmente trabaja en la sección de deportes de informativos Telecinco como presentador del fin de semana. Su prometida Claudia también es periodista de Mediaset y trabaja como experta en política, en El programa de Ana Rosa, un empleo en el que lleva ya más de un año después de haber trabajado como redactora en Antena 3 Noticias y La Sexta.