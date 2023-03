Avril Lavigne confirma su relación con Tyga, ex de Kylie Jenner, dos semanas después de romper su compromiso La artista y el rapero han estado juntos en los desfiles de París donde se les ha visto muy cariñosos

Hace solo un par de semanas que Avril Lavigne, de 38 años, rompía su compromiso con Mod Sun, de 35, una sorpresa para los fans, pero también para el músico que se encontraba de gira cuando se hizo pública la separación. Sin embargo, la artista no ha tardado en curar su corazón pues se la ha visto en los desfiles de la semana de la moda parisina acompañada por el rapero Tyga, de 33 años y expareja de Kylie Jenner. Las especulaciones no han tardado en ser confirmadas por la nueva pareja, eso sí, a través de gestos que casi siempre dan muchos más detalles. Llegaron a la fiesta de Mugler x Hunter Schafer de la mano y no se separaron en toda la noche, dedicándose carantoñas y besos delante de los asistentes.

No hizo falta más para hacer pública una inesperada relación de la que se empezó a hablar cuando se les vio juntos en el desfile de Courrèges y en una fiesta organizada por Leonardo DiCaprio en el restaurante Kuku de París. Bautizados ya como la pareja de este invierno, a juzgar por estas instantáneas parece que no tienen intención de esconderse y que están dispuestos a llevar su noviazgo con total naturalidad ante los focos. El destino, caprichoso casi siempre, ha querido que Avril pase página en París, que fue precisamente donde su ex se le declaró.

Las lágrimas de la cantante Avril Lavigne al hablar de su enfermedad

“Estábamos juntos y comprometidos tres días antes de que se fuera de gira” dijo el exnovio de la artista a Page Six tras conocerse la ruptura. Avril y Mod Sun comenzaron a salir en diciembre del 2020 y después de poco más de un año de relación, en marzo del 2021, el cantante le propuso matrimonio en la capital francesa. Entonces ella reflejó lo romántico que había sido aquel momento: “Fue la propuesta más romántica y perfecta que jamás habría podido imaginar. Estábamos en París en un barco por el río Sena”.

Tyga no solo es conocido por su música sino porque fue pareja de la empresaria e influencer Kylie Jenner. Su noviazgo se confirmó en 2015 después de meses de rumores aunque, desde el principio, se vio envuelto en una gran polémica, pues comenzó poco después de que él terminara su historia de amor con Blac Chyna, madre de su primer hijo King Cairo. Kylie, la pequeña del clan Kardashian, y Tyga se separaron en la primavera de 2017 y ese mismo año ella comenzó su relación con Travis Scott, padre de sus dos hijos. A lo largo de estos años se les ha visto en algunas ocasiones compartiendo tiempo juntos por lo que parece que su relación es al menos sigue siendo cordial.