La escapada de Ana de Armas a París seis días antes de los Oscar y con Emma Stone como consejera

Ha comenzado una semana intensa y llena de emociones para Ana de Armas, que este domingo acudirá a la gala de los premios Oscar 2023 por primera vez como nominada. La intérprete hispanocubana opta a llevarse la estatuilla a mejor actriz protagonista por Blonde, biopic de Marilyn Monroe con la que está cosechando muy buenas críticas. Mientras avanza la cuenta atrás para pisar la alfombra roja del Dolby Theater y vivir una noche mágica se lleve o no el galardón, disfruta de otra de sus grandes pasiones: la moda. Este lunes ha acudido al desfile de Louis Vuitton enmarcado en la Semana de la Moda de París, donde ha coincidido con otras estrellas de Hollywood.

Ana, que es embajadora de la maison francesa, ha acudido a la cita con un minivestido con escote en pico color melocotón combinado con chaqueta oversize negra y botas altas del mismo color. La actriz ha conocido las nuevas propuestas de la exclusiva firma sentada en el front row junto a Emma Stone. Ambas intérpretes han compartido confidencias y se han mostrado muy cómplices frente a las cámaras, dejando claro que no existe rivalidad entre ellas sino todo lo contrario. Son dos de las grandes protagonistas de la meca del cine de nuestra generación y en su relación reina la admiración, el respeto y la amistad. En el desfile también han estado Zendaya, Alicia Vikander, Shay Mitchell, Pharrel Williams o Jaden Smith.

En estos días previos a los Oscar, Emma puede dar buenos consejos a Ana porque ha estado en la misma situación. Cabe recordar que en 2016 se llevó el premio a mejor actriz protagonista por su trabajo en La la land. Esta película musical que protagoniza junto a Ryan Gosling fue nominada a 14 premios de la Academia de Cine, igualando a Titanic y Eva al desnudo, de los cuales se llevó seis. Además, en 2014 y 2018 optó a ser reconocida como mejor actriz de reparto por Birdman y La favorita, respectivamente.

​Las vidas de Emma Stone y Ana de Armas tienen ciertas similitudes. Las dos nacieron en 1988, dieron sus primeros pasos interpretativos en el teatro siendo menores de edad y saltaron a la televisión antes de llegar a la gran pantalla, donde sus carreras se han consagrado. Además, son dos mujeres muy influyentes, están consideradas iconos de estilo, han conquistado a las principales firmas internacionales y sus looks son analizados al detalle en cada aparición que hacen. Personalmente también atraviesan un buen momento. La protagonista de Cruella está casada con el guionista Dave McCary y tuvieron a su primer hijo hace dos años; por su parte, Ana ha encontrado la estabilidad junto al vicepresidente de Tinder, Paul Boukadakis, que llegó a su vida tras la ruptura con Ben Affleck y su boda fugaz con Marc Clotet.

Una corazonada que cambió su vida

La conversión de Ana de Armas en una gran estrella internacional se ha producido a una gran velocidad. En menos de diez años ha pasado de hacer pruebas sin apenas saber hablar inglés a recibir llamadas de importantes directores para contar con ella en sus proyectos. La actriz se mudó a Los Ángeles porque una corazonada le hizo sentir que iba a triunfar. No se equivocaba. No deja de encadenar proyectos y cada día se siente más plena en los rodajes. "Soy buena en el set. Estoy bien cuando estoy trabajando, ahí es cuando me siento más feliz, cuando estudio y me preparo", explicaba la intérprete, que en seis días podría entrar a formar parte de la historia de los Oscar ganando por primera vez.