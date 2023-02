Iñaki López cuenta en su regreso a la televisión el motivo por el que tuvo que abandonarla

Más de tres semanas han pasado desde que Iñaki López anunciara su retirada temporal de la televisión por motivos de salud. Fue a inicios de febrero cuando el periodista, de 49 años, comunicó su baja eventual en Más Vale Tarde, el magacín de La Sexta en el que está al frente junto a Cristina Pardo, de 45, después de que los médicos le encontraran una molestia que le iba a tener "un tiempo con el dique seco". Ahora, para cerrar este mes en el que se ha visto obligado a permanecer alejado de la pequeña pantalla, ha regresado al formato con una gran sonrisa y sentado a la diestra de su compañera, que le ha recibido con los brazos abiertos.

Antes incluso de que su programa diera comienzo, Dani Mateo y los colaboradores de Zapeando, cuya emisión es anterior a Más Vale Tarde, le han dado la bienvenida entre aplausos, gestos de alegría, palabras de cariño y algún chascarrillo, algo que Iñaki ha agradecido profundamente. Aunque ha asegurado que no le gusta acaparar protagonismo, el periodista de Portugalete ha reconocido, visiblemente emocionado por su vuelta, que echaba de menos su trabajo y rápidamente ha dado paso a los asuntos que pasarían a abordarse durante la retransmisión en directo de hoy.

Su reaparición ha llamado especialmente la atención, además de por la felicidad que ha mostrado a través de su lenguaje no verbal, porque ha regresado con un moratón en el ojo y las pupilas muy dilatadas, algo que ha prometido explicar posteriormente, de igual modo que la dolencia que le ha llevado a abandonar su puesto durante los últimos días. Dicho y hecho. Unos minutos más tarde ha cumplido con su palabra y ha revelado lo que le ocurre: "Hace un mes aproximadamente acudía, debido a molestias en el ojo, al hospital de La Paz, donde me localizaron un desprendimiento de retina, el segundo en mi haber, un año después del primero. Afortunadamente y gracias a la pronta intervención de los médicos y del retinólogo, todo está en su sitio y parece que podré volver a veros más pronto que tarde", ha contado, subrayando que ahora mismo solo ve sombras y reconoce y ubica a las personas por el sonido de su voz.

"Ayer, en esa sanidad pública que tanto nos cuida y que tenemos que defender, me encontraron una molestia que me va a tener un tiempo en el dique seco. Afortunadamente, cuento con un equipo de mimos y cuidados que ninguna aseguradora podría igualar. Os veo pronto", escribió el comunicador en su perfil social a inicios de febrero junto a una fotografía familiar en la que aparecía acompañado de su mujer Andrea Ropero, reportera de El Intermedio, y su hijo, quienes han sido, sin lugar a dudas, su mayor apoyo en estos momentos de recuperación.

Su llegada ha sido celebrada por muchos compañeros de profesión y de cadena, especialmente por Cristina Pardo, que ayer, durante la despedida del programa, ya avanzó a los espectadores la noticia al tiempo que introducía una nota de humor: "Se quedan con La Sexta Noticias, con Cristina Saavedra, y nosotros volvemos mañana. Y digo nosotros porque, por fin, vendrá Iñaki López, que oye, una ausencia tan larga, ¡a ver cómo me la cobro!”, bromeó. Una novedad que el propio protagonista confirmó en su cuenta: "Parece que el médico me deja haceros una visita. ¡Muchas ganas de volver a veros y sentarme a la diestra de mi querida Cristina Pardo, la perla del Arga! Gracias por ese calorcito que me habéis enviado durante estas semanas. ¡Os espero en Más Vale Tarde!", agregó.

