Iñaki López abandona temporalmente la televisión por un problema de salud

Iñaki López ha anunciado que se ve obligado a dejar una temporada la televisión. El periodista, que está al frente junto a Cristina Pardo del magacín Más vale tarde en La Sexta, ha anunciado en sus perfiles sociales que un problema de salud le va a tener retirado del trabajo. "Ayer, en esa sanidad pública que tanto nos cuida y que tenemos que defender, me encontraron una molestia que me va a tener un tiempo en el dique seco. Afortunadamente, cuento con un equipo de mimos y cuidados que ninguna aseguradora podría igualar. Os veo pronto", ha dicho el comunicador junto a una fotografía familiar en la que sale acompañado de su mujer y su hijo, quienes van a ser su mayor apoyo en estos momentos de recuperación.

Tras anunciar su enfermedad, de la que no ha dado más detalles, muchos de sus compañeros de profesión y de la televisión en general no han dudado en mostrar su apoyo y mandar mensajes deseándole una pronta recuperación. "Que no sea muy seco el dique. Vuelve pronto", ha escrito Jordi Évole. "Ay! Amigo! Arriba y mucha fuerza! Aquí te espero como agua de mayo. Te mando un beso muy grande", ha comentado Cristina Pardo, su compañera de programa. "Iñaki, a recuperarte bien y a aprovechar el tiempo para hacer todas esas cosas que no podemos hacer cuando vamos a 100. Te mando todo el apoyo y el animo amiguetil!", ha puesto Santiago Segura. "Ánimo y paciencia! Abrazo grande, amigo", ha añadido también Luis Larodera.

Además, entre todos estos mensajes (David Summers, Pancho Varona, Julia Otero o Sandra Sabatés también han dejado sus palabras de ánimo al periodista), quien no ha querido dejar de mostrar que estará en todos los momentos malos de la vida del comunicador ha sido su mujer, Andrea, que no ha dudado en afirmar que si lo que necesita su marido en estos momentos es cariño y amor es lo que va a tener. "Mimos nunca faltarán…", ha escrito la presentadora junto al emoticono de un corazón.

Andrea Ropero e Iñaki López, que anunciaron el pasado diciembre que iban a ser padres por segunda vez, se enamoraron en el plató de laSexta Noche, el programa que presentaban juntos. Su relación saltó a los medios en abril de 2016 y un año más tarde, en El Hormiguero, hablaron por primera vez de su historia de amor. "Nadie lo vio venir, y todo empezó cuando nos cambiamos al edificio de Antena 3, y como todo estaba en obras, tuvimos que compartir camerino", recordó el periodista, que no tuvo nada fácil conquistar a su chica. "Yo soy de Huesca y las de Huesca somos de parar los pies", bromeó la presentadora.