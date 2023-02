Sus grandes amores y una carrera marcada por el éxito: repasamos la vida de Monica Bellucci y Tim Burton

Se han convertido en la pareja sorpresa de la temporada. La actriz italiana Monica Bellucci y el director de cine Tim Burton fueron fotografiados cogidos del brazo por las calles de París, imágenes que vieron la luz en Paris Match y que han dado la vuelta al mundo. Las miradas no tardaron en volverse hacia la pareja formada por el original cineasta, de 64 años, y la bellísima italiana, de 58, aunque por el momento ellos guardan silencio. Su escapada a Madrid, donde han disfrutado de una velada flamenca en un tablao con diversos artistas, alimenta aún más la expectación por saber los detalles de una discreta relación que ya duraría cuatro meses. Ambos tienen sin duda en común una carrera marcada por el éxito que les ha convertido en dos de los nombres más destacados del séptimo arte. Repasamos la trayectoria y la vida personal de esta inesperada pareja que, seguro, dará mucho que hablar.

Monica Bellucci y Tim Burton se divierten en un tablao flamenco de Madrid y tenemos todos los detalles

Las hijas adolescentes de Monica Bellucci y Christian Bale debutan sobre la pasarela en Venecia

VER GALERÍA

Una de las grandes divas italianas

Monica nació en la región italiana de Perugia y sus primeros pasos los dio en el mundo de la moda, pues su intención era pagarse los estudios de Derecho en la universidad. Sin embargo, pronto dejó los estudios para dedicarse a sus verdaderas pasiones, moda e interpretación. Su primera oportunidad fue en 1991 en la película italiana Vita coi figli, tras la cual, en 1992, llegó la cinta Drácula, de Bram Stoker, de Francis Ford Coppola. En 1996 adquiere una gran popularidad gracias a su papel en Flash-back (El apartamento) de Gilles Mimouni, cinta que no solo le dio fama internacional sino que puso en su camino a Vincent Cassel, su segundo marido.

Mónica Bellucci, Léa Seydoux y Naomie Harris: ¿Cómo visten las nuevas 'chicas Bond'?

VER GALERÍA

En su filmografía destacan títulos como Bajo sospecha, El pacto de los lobos, Malena, Astérix y Obélix: Misión Cleopatra, Matrix Reloaded, Lágrimas del sol, La pasión de Cristo, La vida privada de Pippa Lee y Aprendiz de brujo. También Spectre, junto a Daniel Craig, donde fue chica Bond en 2015. Más de cincuenta proyectos en casi tres décadas de carrera que la han coronado como una de las estrellas italianas por excelencia. Sus rasgos dulces han hecho de ella una de las mujeres más bellas del panorama, por lo que muchos se han enamorado de ella a través de la pantalla y también fuera de ella.

VER GALERÍA

Su primer matrimonio fue con Claudio Basso en 1990 cuando todavía no había despuntado en el cine. Se separaron en 1994 y en 1996 se enamoró de Cassel. Se casó con el actor francés en 1999 y con él tuvo a sus dos hijas, Deva (2004) y Léonie (2010). La pareja se separó en el verano de 2013 después de varios meses de especulaciones y de vivir separados durante años. Se ha relacionado a la artista además con nombres como el empresario Telmaan Ismailov y el artista Nicolás Lefèbvre, con quien rompió en 2019 (dos años después de empezar a salir). Se dice ahora que sale con Tim Burton, uno de los directores con más personalidad y originalidad del panorama cinematográfico.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

El excéntrico director

Burton sintió la llamada del cine desde niño cuando ya empezó a rodar cortometrajes en el patio trasero de su casa. Una de sus primeras películas se titulaba La isla del Doctor Agor, que hizo cuando tenía 13 años con la técnica de 8 mm y sin sonido. Se formó en el California Institute of the Arts y en los años 70 empieza a trabajar en Disney, trabajando en la animación de varios proyectos. Tras rodar dos cortometrajes, Vincent y Frankenweenie, se anima con su primer largo, La gran aventura de Pee-Wee. Beetlejuice, dos entregas de Batman (protagonizadas por Michael Keaton) y Eduardo Manostijeras fueron las primeras películas en las que plasmó su mágico universo, marcado por una atmósfera gótica, un tanto oscura, y una estética fantástica en las que no faltan los toques de humor negro. La primera entrega que grabó sobre el hombre murciélago alcanzó uno de los mayores éxitos de taquilla de todos los tiempos al recaudar más de 250 millones de dólares solo en los Estados Unidos y 400 más en el resto el mundo.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

La imaginación que impregna sus películas la plasma en Mars Attacks (narra una invasión extraterrestre delirante), El planeta de los simios y Big Fish. Ha ejercido además como productor en películas de animación como James y el melocotón gigante, Pesadilla antes de Navidad y La novia cadáver. Uno de sus actores fetiche es Johnny Depp, protagonista en muchos de sus títulos como Sleepy Hollow, Charlie y la fábrica de chocolate, el temible barbero de Sweeney Todd o el vampiro en Sombras tenebrosas. También Helena Bonham Carter aparece en muchos de sus títulos de crédito. Con ella no tuvo solo una relación profesional pues es además la madre de sus dos hijos, Billy-Ray (2003) y Nell (2007). Burton y Carter, que no llegaron a casarse, se separaron de forma amistosa en 2014 después de trece años juntos. Antes de que Helena llegara a su vida, Burton estuvo casado con la artista alemana Lena Gieseke (desde 1989 a 1991). Estuvo además prometido a Lisa Marie (no es la hija de Elvis Presley), una actriz con la que mantuvo una relación desde 1992 a 1995.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

El noviazgo de Bellucci y Burton habría surgido tras su encuentro en la 14ª edición del Festival de Lumiere, celebrado en la ciudad francesa de Lyon, a finales del pasado mes de octubre. El cineasta de La novia cadaver recibió un premio y la diva del cine italiano estaba allí para entregárselo. No solo eso, sino que también se sentaron juntos en el patio de butacas, se besaron y se abrazaron ajenos a la multitud durante aquellos días. Su primer encuentro parece que fue años antes en el Festival de Cannes (en 2006), pero entonces no llegaron a conocerse apenas.