Las imágenes de Monica Bellucci y Tim Burton que ahora cobran más relevancia tras anunciarse su posible romance

¿Ilusión o realidad? El cineasta estadounidense Tim Burton y la actriz italiana Monica Bellucci podrían convertirse en la nueva pareja sorpresa del mundo del celuloide. El director, de 64 años, y la intérprete, de 58, han sido fotografiados cogidos del brazo por las calles de París, en unas imágenes que publica en exclusiva la revista Paris Match, que anuncia el nuevo romance entre el ex de Helena Bonham Carter y la que en su día fue esposa del francés Vincent Cassel.

-Las hijas adolescentes de Monica Bellucci debutan sobre la pasarela en Venecia

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Según la citada publicación, su noviazgo surgió a raíz de que coincidieran en la 14ª edición del Festval de Lumiere, celebrado en la ciudad francesa de Lyon, a finales del pasado mes de octubre. El cineasta de Charlie y la fabrica de chocolate o La novia cadaver recibió un premio y la diva del cine italiano estaba allí para entregárselo. Pero no solo hubo un momento culmen sobre el escenario , sino que también se sentaron juntos en el patio de butacas, se besaron y se abrazaron en medio de la multitud, además de acudir en buena compañía a la proyección del documental Silent, dirigido por el fallecido cineasta Louis Lumiere en 1985 que dio nombre a este certamen. Su primera toma de contacto fue en el Festval de Cannes en 2006 pero apenas llegaron a conocerse.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Estas imágenes tomadas en Lyon ahora cobran mayor relevancia y arrojan más luz sobre cómo surgió al chispa entre dos grandes estrellas del séptimo arte. Desde el certamen han pasado cuatro meses y ambos podrían haber optado por llevar su noviazgo en la más absoluta discreción. El director de Miércoles saborea las mieles del éxito con su última serie protagonizada por Jenna Ortega y su exposición llamada El laberinto, con la que vino a España, mientars que la italiana ha compartido créditos en 2022 con Liam Neeson en el thriller La Memoria De Un Asesino, y en este año entre sus proyectos destaca la serie Radical Eye: The Life And Times Of Tina Modotti y las películas Siccità y Mafia Mamma.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

En los últimos tiempos ninguno de los dos había mantenido una relación que hubiera trascendido a los medios. El último novio de Monica Bellucci fue el artista Nicolas Lefebvre, con el que rompió en 2019, y anterioremente estuvo casada más de una década con Vicent Cassel, padre de sus dos hijas -Deva, de 18 años, y Léonie, de 12- y con Claudio Carlos Basso tambén pasó por el altar en 1990, pero se divorció un año después.

Burton, por su parte, lleva separado de Helena Bonham Carter desde el año 2014, con quien tiene dos hijos -Billy-Ray, de 19 años, y Nell, de 15-. Además, previamente contrajo matrimonio con la artista alemana Lena Gieseke y también mantuvo una relación con la fallecida Lisa Marie Presley que culminó en 2001.