Expareja de Helena Bonham Carter y con dos hijos: la vida personal del excéntrico Tim Burton

Tim Burton, que está a punto de estrenar su primera serie para Netflix además de una exposición en Madrid sobre su universo creativo, se ha convertido a lo largo de los años en uno de los directores de cine más importantes a nivel mundial. Sus estrambóticos y diferentes personajes y la inconfundible estética gótica de sus películas (a menudo de temáticas fantásticas, comedias negras o de terror) han hecho que sus seguidores sean muy fieles a toda su filmografía. Nacido en Burbank, California (Estados Unidos) y de padre jugador profesional de béisbol y madre dueña de una tienda de regalos, al cineasta siempre le gustó el diseño, el dibujo, la pintura y siempre fue fan de los filmes de monstruos como Godzilla. Con doce años ya rodaba sus propios cortometrajes de animación con su cámara de 8 mm, entre los que se encontraba uno sobre el mago Houdini, y tras ser becado en Instituto de las Artes de California (Cal Arts), comenzó como aprendiz para Disney, donde trabajó trabajó varios años preparando diseños y guiones gráficos.

Expareja de Helena Bonham Carter, Tim y la actriz formaron una de las parejas más particulares del panorama internacional a principios de los 2000. Con residencia fija en el norte de Londres, vivieron en casas separadas conectadas a través de un pasillo para que sus dos hijos, Billy Ray y Nell pudieran estar con ellos, pero sin que sus progenitores perdieran su propia intimidad. Al parecer, cuando se oficializó su ruptura en diciembre de 2014, permanecieron un tiempo viviendo en la misma situación y a día de hoy siguen mantenuendo el contacto de manera habitual. De hecho, se les ha podido ver paseando juntos por el vecindario en más de una ocasión desde el fin de su historia de amor.

Se conocieron en 2001 durante el rodaje de El planeta de los Simios y desde entonces Helena protagonizó varias de sus películas más exitosas como Big Fish, Sweeney Todd: el barbero diabólico de la calle Fleet, La Novia Cadáver o Alicia en el País de las Maravillas. Y aunque todavía no se sabe si coincidirán de nuevo en algún proyecto, la posibilidad de que puedan volver a trabajar juntos es muy grande, ya que la interprete no lo descarta: "Lo hicimos muy bien. Le entiendo muy bien y él me entiende a mí; incluso, podría ser más fácil trabajar juntos sin estar juntos", declaró la actriz en una entrevista a la revista Harper’s Baazar.

Conocido a nivel mundial por Eduardo Manostijeras, Pesadilla antes de Navidad, Bitelchus, Batman, Sleepy Hollow, Mars Attack! o Charlie y la fábrica de chocolate, Tim tiene muy buena relación con sus dos hijos, que ya son son adolescentes. Billy, que es ahijado de Johnny Depp, ya ha cumplido la mayoría de edad y ha participado desde que era bebé en algunas de las películas de su padre. Además, según ha contado su madre no es nada fan de Harry Potter, saga en la que ella ha trabajado dando vida a Bellatrix Lestrange. En cuanto a Nell, que estuvo varios meses sin nombre hasta que sus padres lo decidieron, también ha aparecido como extra en algunos filmes del director, pero al igual que su hermano tampoco se sabe mucho sobre ella.