Kristina Lilley, la matriarca de 'Pasión de gavilanes', afronta con valentía su lucha contra el cáncer

La actriz Kristina Lilley es una mujer aguerrida como Gabriela Acevedo, viuda de Elizondo, personaje con la que la conocimos en España en la serie Pasión de gavilanes. La intérprete está atravesando por un complicando momento ya que está luchando contra el cáncer que padece. Una enfermedad que le diagnosticaron el pasado mes de septiembre por tercera vez y por la que ahora se ha enfrentado a un duro episodio, que ha querido compartir con todos sus seguidores como un testimonio de esperanza.

El nuevo proyecto de William Levy con el que seguirá levantando pasiones

VER GALERÍA

Mario Cimarro, de 'Pasión de Gavilanes', se convierte en padre por primera vez a los 51 años

La intérprete de La mujer en el espejo está recibiendo un tratamiento de quimioterapia por el que se le está cayendo el cabello y no ha dudado en publicar un vídeo, con el que ha conmovido a todos sus fieles, mostrando cómo ha sido el proceso de raparse el pelo al cero. Muy emocionada, y sin poder contener las lágrimas, la artista relataba como en un "día difícil" su yerno le había pasado la maquinilla.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

"Verme es doloroso, pero me miré, lloré y he llorado, pero estoy viendo en mi mirada algo diferente, valentía", escribía antes de agradecer a sus fans el apoyo y a su yerno por haber sido él el que la hubiera arropado en este lance tan doloroso y complicado para ella pero que ha afrontado con fuerza y valor.

VER GALERÍA

Algunos de sus compañeros de Pasión de gavilanes han querido mandarle todo su cariño y sus ánimos de manera pública. "Te abrazo muy muy fuerte y con mucho amor", escribía con ternura Paola Rey, actriz que dio vida a su hija Jimena Elizondo en la serie, a lo que su madre en la ficción le respondía con un sincero: "¡Mi Pao! ¡Gracias! Te quiero mucho".

Natasha Klauss, que interpretaba a Sarita, otra de las hermanas Elizondo en la famosa producción, se sumaba a su compañera y le mandaba todo su afecto. "¡Te abrazo a la distancia! Acá estamos como te lo he dicho en privado, siempre para ti", le decía, demostrándole que está a su lado en estos momentos.

VER GALERÍA

Las muestras de cariño no dejaban de sucederse y no solo llegaban desde Colombia, sino también desde Argentina. Lorena Meritano, quien participó en la primera temporada de la telenovela como la villana Dinora Rosales, le mandaba su apoyo desde Buenos Aires: "Hermosa, mujer hermosa. El pelo crece, te abrazo fuerte, muy fuerte. Dios bendiga cada segundo de tu larguísima vida con salud".

Unos días después, manteniendo el optimismo en medio de la tempestad, Kristina, que pese a su enfermedad sigue estando en constante comunicación con sus fans, hacía una declaración de intenciones dejando clara cual es su actitud ante las cosas y su manera de enfrentarse a la vida.

VER GALERÍA

"Pensando en la situación que estoy viviendo actualmente, me di cuenta de que en la vida hay cosas que se pueden cambiar y otras no. Esta situación en la que estoy, definitivamente, no la puedo cambiar, pero puedo cambiar la forma en que veo las cosas y cómo las afrontó. Es lo que hay que hacer", afirmaba, poniendo al mal tiempo buena cara y adoptando la mejor actitud para superar cuanto antes y de la mejor manera posible el cáncer.

VER GALERÍA

Kristina Lilley se enfrenta al cáncer por tercera vez en su vida

No es la primera vez que la actriz tiene que hacer frente a esta enfermedad, anteriormente ya ha tenido que verse las caras con ella en dos ocasiones. En 2010 le diagnosticaron un cáncer de cuello uterino y, tal y como contó ella misma fue "una etapa in situ, quiere decir que no está haciendo metástasis en ninguna parte".

Tres años más tarde, le diagnosticaron un cáncer de mama, que también se lo detectaron de manera precoz y se sintió "muy afortunada". "Me hicieron la cirugía, me quitaron el tumorcito y tuve unas 16 sesiones de radioterapia", dijo entonces.

VER GALERÍA

En noviembre de 2022, Kristina explicaba que hacía dos meses le habían vuelto a diagnosticar de nuevo cáncer, en este caso de mama. "Rápidamente tuve todos los exámenes, la cita con la cirujana, me hicieron mastectomía doble y ahora me falta la cita con la oncóloga", compartió. Con fuerza y optimismo, envió un mensaje de calma a quienes estaban pendientes de ella. “Estoy muy bien, estoy muy tranquila, no voy a leer comentarios, no voy a contestar opiniones, nada, simplemente quería contarles” dijo a través de su perfil informando a todos sobre su estado de salud.