Kristina Lilley, Gabriela Acebedo en 'Pasión de Gavilanes', padece cáncer por tercera vez

La actriz Kirstina Liley, de 59 años, y conocida por su papel de Gabriela Acebedo (viuda de Elizondo) en la serie Pasión de Gavilanes, ha compartido con sus seguidores la dolencia que padece. La actriz, a través de un breve vídeo, explicó que hace dos meses le diagnosticaron de nuevo (ya es la tercera vez que lo padece) cáncer, en este caso de mama. “Rápidamente tuve todos los exámenes, la cita con la cirujana, me hicieron mastectomía doble y ahora me falta la cita con la oncóloga” detalló. Con fuerza y optimismo, envió un mensaje de calma a quienes están pendientes de sus perfiles. “Estoy muy bien, estoy muy tranquila, no voy a leer comentarios, no voy a contestar opiniones, nada, simplemente quería contarles” dijo.

Descubre a las dos actrices de 'Pasión de gavilanes' que salen en 'Café con aroma de mujer'

Hablamos con Bernardo Flores sobre 'Pasión de Gavilanes 2': 'Rodar una serie cowboy es una locura'

VER GALERÍA

Además se dirigió a quienes atraviesan una situación similar comentando que se puede aprender de esta situación. “De esto yo aprendo que nosotros no somos ni fuertes ni guerreras, somos mujeres que aceptamos nuestra vulnerabilidad, aceptamos nuestras emociones y eso es lo que me hace fuerte”. Reiteró la importancia que tiene hacer las revisiones pertinentes. “También aprendo que es importante hacerse el autoexamen, cuidarse y estar pendiente de uno mismo”.

La tercera vez que recibe un diagnóstico similar

La primera vez que el cáncer apareció en la vida de Kristina Lilley fue en 2010 (entonces fue de cuello uterino) y, como ella misma contó, afortunadamente lo encontraron en una etapa inicial.“Fue en una etapa in situ, quiere decir que no está haciendo metástasis en ninguna parte” dijo entonces en unas declaraciones recogidas por People en español. Tres años después también trató la misma dolencia en la mama. “También fue una detección cercana, fui muy afortunada. Me hicieron la cirugía, me quitaron el tumorcito y tuve unas 16 sesiones de radioterapia”.

VER GALERÍA

La intérprete estadounidense, nacionalizada colombiana, se hizo muy conocida a partir de 2003 cuando encarnó a la madre de las hermanas Elizondo en la romántica serie Pasión de Gavilanes. Su exitosa carrera incluye más de 40 títulos, entre los que se cuentan, además del antes mencionado, La tormenta y La mujer en el espejo. En 2021, participó en dos ficciones colombianas tituladas Enfermeras y Lala's Spa. "Estoy haciendo este vídeo porque les quería contar que me voy a otro país a buscar otros horizontes. Volveré a Colombia, por supuesto, porque es un país que amo con toda mi alma, pero la situación para los actores en este momento está muy compleja", confesaba hace varios meses sobre su planes laborales. Discreta con respecto a su vida personal, en 2016 comentaba que no había encontrado al amor de su vida.