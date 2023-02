Después de hacerse viral... ¡Ben Affleck vuelve a sonreír!

Durante estos últimos días, Ben Affleck ha tenido que hacer frente a todo el revuelo que provocó su presencia en los Grammy. El incómodo momento que vivió con Jennifer Lopez y sus caras de aburrimiento se hicieron virales, y muchos se preguntaron si su matrimonio estaba atravesando una crisis. Horas después de la gala, el director de cine y la cantante reaparecieron por separado con gesto muy serio, sin embargo, parece que su amor sigue intacto.

Así lo demuestran estas imágenes, en las que vemos a la intérprete Dance Again y al actor de Batman celebrando el día de San Valentín con una cena muy romántica. Tras mostrarse serio, desganado e incluso bastante molesto, ¡Ben ha vuelto a sonreír! El matrimonio Affleck-Lopez llegó en su propio coche a Giorgio Baldi en Santa Monica, un restaurante especializado en comida italiana y marisco que se ha convertido en uno de los favoritos de muchas celebrities.

No sabemos de qué estarían hablando, pero Ben no podía parar de reírse y los fotógrafos captaron sus carcajadas mientras esperaban a bajar del coche. La diva del Bronx también se mostró muy feliz y contenta, dispuesta a disfrutar de una cita muy especial junto a su marido.

Para esta cita para dos, la protagonista de películas como Una boda explosiva o Estafadoras de Wall Street mostró su lado más romántico, combinando un vaporoso vestido en tonos rosas de Dolce & Gabbana con unas sandalias doradas con plataforma y taconazo. Además, lució un llamativo clutch rojo con un corazón estampado. Sin duda, un look que no podía ser más perfecto para celebrar San Valentín.

Parece que el Giorgio Baldi de Santa Monica recibió la visita de muchos rostros conocidos en la noche más romántica del año. Además de Jennifer Lopez y Ben Affleck, también estuvieron en el restaurante Rihanna y su novio, ASAP Rocky, que además de celebrar su amor también brindaron por el éxito de la cantante en la Super Bowl y su segundo embarazo. No sabemos si las dos parejas compartieron mesa o no, pero no hay duda de que levantaron una enorme expectación.