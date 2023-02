Marta López reaparece tras la muerte de su padre: 'Era inhumano verle así, le amputaron las dos piernas'

Hace unos días, concretamente el pasado lunes 6 de febrero, Marta López (49) recibía una de las peores noticias de su vida: la muerte de su padre, Teyo López, tras años padeciendo una dura enfermedad. Desde entonces, la colaboradora de televisión está viviendo uno de los momentos más complicados y, como ella misma ha dicho, unos días "muy duros". Rota de dolor, y con una punzada en su corazón, Marta regresaba a los platós para explicar cómo se encontraba después de este golpe: "No quería que siguiera fuerte, estaba deseando que no siguiera", decía desolada en su vuelta a Sálvame, entrevistada por Terelu Campos.

Aunque la procesión va por dentro, la colaboradora se ha mostrado muy entera a la hora de explicar cómo se encuentra. A pesar de no querer que se hubiera marchado, ha reconocido que ya "estaba muy malito" y que "lo ha pasado muy mal" durante estos últimos años. "Era inhumano verle así", decía Marta. "Le amputaron las dos piernas, seguía estando enfermo", contaba. Una situación con la que el propio Teyo y su familia han tenido que lidiar: "Yo le decía, 'papá, ¿a ti te compensa? Y me contestaba, 'sí, solo por veros'. Ha sufrido mucho, lleva dos años que no sé hasta qué punto un ser humano se merece esto, ¿sabes? Pero no sabes cómo cortarlo o cómo hacerlo", lamentaba.

"Todo lo que ha vivido ha sido durísimo, yo estos dos años se los hubiera ahorrado", reflexionaba la colaboradora. Emocionada, la tertuliana ha hablado de sus sentimientos de estos días: "A veces me siento culpable porque hay ratos en los que pienso que es lo mejor. Estoy un poco descolocada, perdida, desubicada...", relataba. Ante estas palabras, Terelu Campos empatizaba con ella: "Cuando uno ve sufrir a una de las personas más importantes de su vida se debate si vale ese sufrimiento o no", señalaba. "Mi madre y él llevaban 60 años juntos, y estoy segura de que se hubiera tirado 20 más cuidándole", explicaba López, destacando el amor que se tenían sus padres.

El emotivo adiós del padre de Marta López

En estos días de mucho dolor, la tertuliana se ha refugiado en sus tres hijos, Jorge (15), Hugo (13) y Javier (8), en los que encuentra la fuerza suficiente para seguir adelante y arropar así a su madre -quien es la que más está sufriendo la dura pérdida de Teyo-. Marta López ha confesado cómo fue la última semana antes de morir: "Me dijo que ya no podía más". Además, en el adiós a su padre, ella ha contado que fueron días de lo más "emotivos": "Han ido a la misa mis sobrinos, mis hijos, mis hermanos... Somos una familia muy grande y nos queremos mucho", destacaba, agregando que su madre -que era la persona que más le preocupaba-, puede ir con el hijo que quiera, "creo que se quiere ir de esa casa". Y continuaba abriéndose a Terelu: "Yo solo le he dicho una vez que le quiero. Sabía que yo le quería muchísimo pero mi padre no lo decía. Fue lo último que le dije", decía apenada.

A través de su perfil público, la colaboradora ha agradecido todas las muestras y palabras de cariño que ha tenido la gente con ella tras la muerte de su padre: "Gracias al pueblo de Benavente por cómo han despedido a papá, han sido unos días muy duros pero por fin ya no sufre, tengo los sentimientos encontrados y me siento descolocada, perdida", escribía. "La vida sigue y no podemos parar, dejas un legado de 8 hijos y 14 nietos que te adoramos y has sido un ejemplo, mamá te ha cuidado durante 60 años así que ahora te toca cuidarnos desde el cielo a ti", terminaba diciendo.