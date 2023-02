Fallece Hilda Siverio, la 'influencer' tinerfeña que afrontó con una sonrisa el cáncer

La 'influencer' tinerfeña Hilda Siverio falleció ayer, 9 de febrero, tras casi una década enferma de cáncer. Fue el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, el encargado de anunciar su muerte a través de las redes sociales: "Otra triste noticia. Hilda Siverio, una luchadora infatigable, un ejemplo de vida ante la adversidad nos deja hoy. Una alegría que se apaga en nuestro día a día, pero que quiero que quede en la memoria colectiva. Nadie como ella para enseñarnos a vivir y seguir con una actitud positiva pese a todo. Nos quedamos con tu sonrisa. Hasta siempre, amiga". Horas después, en el perfil de Hilda han compartido la emotiva despedida de la 'influencer': "El final siempre sorprende aunque esté escrito desde el principio. ¡No olviden sonreír! Yo lo haré desde el cielo".

La tinerfeña, de 52 años, se encontraba en cuidados paliativos desde principios de 2023, pero nunca perdió la sonrisa. De hecho, hace tan solo una semana se disfrazó en el hospital con una peluca azul y un antifaz. "Y que la vida sea un regalo cada día para mí.. aquí está mi regalo un poquito más, pero sin dolor", publicó.

El fallecimiento de Hilda ha llenado de tristeza a sus miles de seguidores. "Un legado de vida para los que nos quedamos. Disfrutar de la vida a pesar de todo. ¡Gracias Hilda! Desde arriba con una sonrisa siempre", ha escrito Soraya Arnelas. "Vuela alto, Hilda", ha comentado Xuso Jones. "Querida, mía… cuánto has enseñado… Gracias por tanto, nunca olvidaremos tu legado", ha añadido Tamara Gorro.

Hilda Siverio recibió el diagnóstico de cáncer de mama en 2014 cuando estaba embarazada de su tercer hijo. Por ese motivo, no quiso someterse a ningún tratamiento hasta que el niño naciera. Finalmente, le provocaron el parto a la semana 34, pero el pronóstico ya era demasiado grave. "Tres tumores en la mama izquierda con micrometástasis en la zona linfática y dos en la derecha. No vi a mi bebé hasta los 21 días porque estuvieron varios haciéndome pruebas, me hicieron la mastectomía, empezaron con la quimio, la más fuerte, me quitaron también los ovarios y las trompas...", contó la 'influencer' en El Mundo hace un año. La tinerfeña tenía otras dos hijas más, Valeria y Gabriela, de 20 y 16 años, respectivamente.