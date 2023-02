Tras las declaraciones de su ex sobre los donativos Ana Obregón matiza algunas de las palabras de Alessandro Lequio sobre la fundación de su hijo La presentadora y actriz aclara que 'he aportado mi trabajo de estos años, así como 30.000 euros necesarios' para poner en marcha el proyecto

Ana Obregón ha querido matizar algunas de las palabras dichas por Alessandro Lequio sobre cómo se puso en marcha la fundación de su hijo, dedicada a fomentar la investigación contra el cáncer. El colaborador televisivo aseguraba recientemente que él era el gran responsable, desde el punto de vista económico, para que el proyecto hubiera logrado arrancar de una vez por todas. Una afirmación que la presentadora y actriz aclaraba después forma tajante en respuesta a su ex.

De Fernando Martín a su hijo Aless, el recuerdo de Ana Obregón a 'los que he querido y se han ido'

VER GALERÍA

"Todo lo que ha conseguido la fundación ha sido gracias a mí", dijo el Conde a Semana. La organización "tiene un capital de 4 millones de euros que yo he recaudado", detallaba. Según cuenta, "se trata de una herencia" de una persona "que era amigo mío y se enamoró del proyecto", alguien que "tristemente ya ha fallecido".

Ana Obregón, emocionada y arropada por sus hermanos en el último adiós a su padre

A partir de aquí, la intérprete salía al paso de estas declaraciones con un contundente mensaje dirigido al tertuliano de El programa de AR. "Te has equivocado en decir que esa es la única donación, ya que yo he aportado mi trabajo de estos años, así como los 30.000 euros necesarios para abrir una fundación", le ha transmitido Ana en su perfil público.

Ana Obregón revela el emotivo mensaje que le dio su hijo Aless antes de morir

VER GALERÍA

A pesar de lo dicho, Alessandro Lequio también ha manifestado que este reto "lo hemos creado juntos, solo que no me gusta aparecer", aseveraba. "Yo no sé hablar de mi hijo, para eso está Ana que lo hace de maravilla. Mi bandera siempre ha sido el silencio y seguirá siendo así", añadía. En este sentido, el padre de Aless fue el gran ausente durante la presentación ante los medios de la fundación celebrada la semana pasada, aduciendo que no se encontraba bien de salud.

Ana Obregón, volcada en terminar el libro que escribió Aless: 'Está siendo difícil, pero lo hago por él'

Precisamente, dentro de su misma respuesta, Ana Obregón le ha dedicado también a su ex unas cariñosas palabras: "Dado, te echamos de menos", le dice tras la no asistencia de Lequio al acto. Así pues, más allá de cualquier malentendido, la protagonista de Ana y los 7 se muestra categórica en su última reflexión: "Lo importante es que la fundación de nuestro hijo es su sueño cumplido. Sé fuerte para ayudar a los demás y salvar vidas en nombre de Aless", sentencia.

El motivo por el que Ana Obregón ha 'roto su luto' dos años después de la muerte de Aless

VER GALERÍA

La presentadora manifestó hace unos días que "el único motivo por el que me levanto cada mañana es seguir el legado de mi hijo, hacer todo lo que él quiso y no pudo". Además, la fecha elegida para la puesta en marcha de la organización era muy significativa, ya que tuvo lugar en la víspera del Día Internacional contra el Cáncer, que se celebra cada 4 de febrero.

Además de los presentes, fueron muchos los que siguieron en la distancia este pistoletazo de salida al proyecto más personal de Ana y Alessandro. Familiares y amigos les trasladaron sus mejores deseos, caso de Raquel Perera, Eva González, Ana Torroja, Esther Cañadas, Susana Uribarri o Paula Echevarría, entre muchos otros. Todos ellos les han dado las gracias por la lucha y han celebrado la creación de esta fundación, a la que la expareja comenzó a dar forma tras el fallecimiento de Aless el 13 de mayo de 2020 a los 27 años.

Las conmovedoras palabras de Ana Obregón al cumplirse dos años del fallecimiento de su hijo