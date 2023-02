Ana Obregón presenta emocionada la fundación de su hijo con la ausencia de última hora de Alessandro Lequio

El sueño de Aless Lequio se ha hecho realidad: ya tiene su propia fundación para fomentar la investigación contra el cáncer. Desde que fue diagnosticado con un sarcoma de Ewing tuvo claro que quería ayudar a otros pacientes e incluso le dijo a sus padres que quería que todo el dinero que había ganado trabajando fuese destinado a esta misión. Así ha sido. Esta misma tarde se ha presentado la fundación Aless Lequio en el hotel Santo Mauro de Madrid. Ana Obregón y Alessandro Lequio, que ha sido el gran ausente de la cita, han sacado fuerzas para continuar con el legado de su hijo y están dispuestos a poner todo de su parte con un claro objetivo: salvar vidas.

Alessandro Lequio, vicepresidente de la fundación, no ha podido asistir a la rueda de prensa ya que ha dado positivo en coronavirus y "está malísimo en la cama" tal y como ha desvelado Ana al llegar. Lleva más de cuatro décadas poniéndose frente a las cámaras y triunfando como profesional, pero en este acto público Obregón ha reconocido estar "muy nerviosa". No en vano, es un día muy importante para ella ya que "por fin damos luz al sueño de mi hijo".

Ha reconocido en Y ahora Sonsoles que no ha sido fácil este proceso, pero "ayudar a los demás es una forma muy bonita de transformar el dolor infinito que siento". "El único motivo por el que me levanto cada mañaan es seguir el legado de mi hijo, hacer todo lo que mi hijo quiso y no pudo". La fecha que se ha elegido para la presentación es muy significativa ya que es la víspera del Día Internacional del cáncer, que se celebra cada 4 de febrero. Para la cita ha apostado por un vestido negro con una flor blanca en el pecho. Son los dos tonos que ahora marcan las prendas de su armario al ser los colores del luto en diferentes culturas.

La propia Ana ha explicado que esta iniciativa hace una labor "muy emocionante y necesaria" que se traduce en "más investigación, más vida". Es un proyecto que nace de un legado, "una herencia cargada de valentía y fortaleza que empleamos para trabajar en un futuro en el que el cáncer pueda prevenirse". Es imposible entender la fundación sin los orgullosos padres de Aless, el artífice de todo y la persona que desde el cielo guía cada paso, pero también sin el abogado Manuel Godina, amigo del colaborador televisivo que consiguió una donación importantísima, y sin Nacho Ansorena, que ejerce com secretario general y era íntimo y socio de Aless.

Manuel Godina ha sido el encargado de hablar en nombre de Alessandro, quien le ha entregado un mensaje para que lo leyera ante todos los asistentes: "Aless se lo merece todo. Esta es la razón por la que estamos aquí: poner en marcha la fundación que lleva su nombre y que tiene por objeto algo muy sencillo, hacer lo que a Aless le gustaría hacer. Y eso es a lo que vamos. Mi hijo siempre ha sido un idealista, ideas y sueños nunca le han faltado. Ahora lo vamos a hacer realidad"

Durante el acto de presentación, la fundación hace dos importantes donaciones con un valor total de 180 mil. Una de ellas va a parar al proyecto europeo Inter-Ewing, orientada a la investigación del sarcoma de Ewing, enfermedad por la que también fallecía hace justo un mes Elena Huelva, la influencer de 20 años a la que Obregón estaba muy unida. La segunda donación va destinada al proyecto Imperas al considerarlo "necesario para el diagnóstico de cáncer".

La actriz y presentadora tiene la certeza de que su querido Aless está siguiendo todo lo que sucede en este día tan importante. Es por eso que ha querido hacerle un particular homenaje antes de que diera comienzo el acto. Ha tomado albóndigas preparadas expresamente por ella ya que era el plato favorito de su hijo. Ha compartido este menú con su amigo Alberto Dugarte, maquillador y peluquero en el que ha confiado para este día que a partir de ahora está marcado en rojo en su calendario. Una vez por semana, Ana cocina este plato en honor a su guerrero de la eterna sonrisa y ejerce como anfitriona con Lequio, al que está muy unida ya que solo ellos dos son capaces de comprender el dolor que sienten.

Son muchos los que han seguido en la distancia esta 'puesta de largo' del proyecto más personal de Ana y Alessandro. Familiares y amigos han trasladado sus mejores deseos para este nuevo logro. Raquel Perera, Eva González, Ana Torroja, Emi Huelva, Esther Cañadas, Susana Uribarri, Paula Echevarría, Luis Rollán o Aless Gibaja, entre otros, han dado las gracias por la lucha y han celebrado la creación de esta fundación a la que comenzaron a dar forma tras el fallecimiento de Aless Lequio el 13 de mayo de 2020 a los 27 años.

