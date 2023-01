¡Todo al rosa! La impresionante fiesta Hello Kitty de la hija de Kim Kardashian con toboganes y piscina de bolas La pequeña ha soplado cinco velas y se lo ha pasado en grande con sus hermanos en la celebración

Una fiesta de cumpleaños al estilo Kardashian no es nunca una celebración cualquiera. Las chicas del clan siempre tiran la casa por la ventana tanto en sus propios aniversarios como, por supuesto, los de sus hijos. Chicago, hija de Kim Kardashian, ha soplado cinco velas y su madre ha organizado una impresionante fiesta temática. Desde la comida hasta la decoración, todo giraba en torno a Hello Kitty, por lo que el rosa ha sido el color predominante. La propia empresaria ha mostrado las imágenes de la divertida reunión. Dale al play y no te lo pierdas.

