Se transportan a la época dorada de Hollywood ¡Vuelven los felices años 20! El último plan de Tamara Falcó con Íñigo Onieva y su espectacular look de época La pareja, que sigue afianzando su relación tras la reconciliación que adelantó ¡HOLA!, ha viajado al pasado en una divertida fiesta temática

A Tamara Falcó e Íñigo Onieva les encanta disfrazarse, siempre con mucho glamur, algo que hacen cuando se presenta la oportunidad de cambiar por unas horas su registro habitual y divertirse de una forma diferente. Así los hemos visto a lo largo de su relación, antes y después de ese impás de varios meses que supuso su ruptura y posterior reconciliación. Tras volver a cruzar sus caminos, noticia que adelantó ¡HOLA! el pasado 3 de enero, la pareja no para de hacer planes juntos y el último los ha llevado nada menos que a ¡los felices (o locos) años 20!

Tanto la marquesa de Griñón como su chico han compartido algunas imágenes de esta experiencia inmersiva bajo las palabras "Back to the 20s", escribía en inglés el empresario en su perfil público. Como no podía ser de otra forma, durante la velada este se mostraba muy pendiente y atento a su novia en todo momento, ya que era él quien la inmortalizaba en las diferentes fotos que hemos visto.

La hija de Isabel Preysler lucía un look espectacular para la ocasión que conjuntaba desde la cabeza a los pies, con su turbante blanco sobre el pelo, el vestido largo de color naranja oscuro y el abrigo que llevaba. Íñigo, por su parte, apostaba por traje gris oscuro, camisa azul claro y chaleco a juego para ese viaje al pasado hasta la conocida como época dorada de Hollywood.

Un fiesta temática y exclusiva dentro de un club privado que se inspira en aquella década tan icónica del siglo pasado, donde también la moda jugaba un papel fundamental. Con ese dress code tan significativo de cóctel y etiqueta, Tamara e Íñigo se han metido de lleno en una atmósfera vintage y todo ello bajo una apropiada música que corría a cargo de una banda clásica con pianista, batería, contrabajo, saxofonista y sus bailarinas.

Sin duda, los dos enamorados han disfrutado de una noche distinta a la que se vive en una discoteca de toda la vida, idea perfecta y muy original para esta renovada etapa que han iniciado con muchas ganas. Tras su reconciliación, vimos cómo primero pusieron rumbo al Polo Norte para hacer un viaje inolvidable al fin del mundo, y esta semana quedaban para una cena romántica en un restaurante del cual salían con rostro de verdadera felicidad.

Sus otras fiestas de disfraces

No es esta la primera vez que la marquesa de Griñón y su novio hacen una inmersión en toda regla a un universo mágico y paralelo al nuestro, tal y como ha ocurrido en al menos dos ocasiones más desde que comenzaron a salir juntos allá por el 2020. En diciembre de 2021, participaron de una celebración en plena naturaleza donde todos los asistentes iban como los personajes de la aclamada serie Juego de Tronos. En el caso de Tamara e Íñigo, eligieron a la pareja formada por Daenerys Targaryen y Jon Nieve.

Después, el pasado junio, la colaboradora de El Hormiguero dejaba a todos con la boca abierta en una party con amigos donde debían recrear una célebre obra de arte. Vestida de Pertegaz, eligió un estilismo inspirado en el escultor estadounidense Jeff Koons, reconocido por sus esculturas Balloon Dog o Puppy (esta última de creación floral y ubicada frente al Museo Guggenheim​ de Bilbao). Al mismo tiempo, su novio iba también muy creativo con un atuendo inspirado en el cuadro El hijo del hombre, del pintor surrealista belga René Magritte, con un sombrero que llevaba pendiendo una manzana.

