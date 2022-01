Tamara Falcó e Íñigo Onieva viven su propio 'Juego de tronos' en una impresionante fiesta

Loading the player...

Tamara Falcó e Íñigo Onieva se apuntaban este sábado a una fiesta que, indudablemente, no era como otra cualquiera. Espectacular celebración con motivo del cumpleaños de una gran amiga de la pareja como es Luisa Bergel, quien organizaba una cita temática al aire libre por todo lo alto basada en la popular Juego de tronos. Todos los invitados se citaban en el campo, ataviados y catacterizados para la ocasión con sus trajes y complementos que recreaban el universo fantástico ideado por George R.R. Martin. La marquesa de Griñón emulaba a la 'madre de los dragones' y se metía nada menos que en la piel de la protagonista de las novelas y la serie fenómeno mundial, Daenerys Targaryen, mientras que su chico hacía lo propio encarnando al personaje de Jon Nieve. La ambientación era impresionante y tan lograda, que no faltaban tampoco el Trono de Hierro, los Caminante Blancos, la popular banda sonora y su célebre grito de guerra Winter is coming. Para ver todas las imágenes, ¡dale al play y no te lo pierdas!

