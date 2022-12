Íñigo Onieva confirma que el amigo de Tamara formaba parte de su círculo cercano: ‘Iba a ser el padrino de nuestro hijo’

Desde que ayer saliera a la luz que Tamara Falcó, de 41 años, podría estar de nuevo ilusionada tras haber comenzado a salir con Hugo Arévalo, un empresario madrileño de 40 años que forma parte de su grupo de amigos y con el que habría dado un paso más, según adelantó El programa de Ana Rosa, todas las miradas se han puesto en los protagonistas, incluído, por alusiones, Íñigo Onieva, de 33 años, expareja de la marquesa de Griñón, que hoy ha confirmado que Hugo era uno de los integrantes de su círculo más cercano.

Segundos antes de asegurar que no tenía nada que decir al respecto del tipo de relación que existe entre Tamara Falcó y Hugo Arévalo en la actualidad, Íñigo ha manifestando que, en caso de haber tenido un hijo con la hija de Isabel Preysler y Carlos Falcó, Hugo habría sido su padrino: "Yo le dije dije que iba a ser el padrino. Una lástima", se ha lamentado, haciendo referencia al que era su amigo, con quien se ha dejado ver en más de una ocasión compartiendo momentos. Además, tras ser preguntado por si cree que Hugo fue el responsable de la filtración de las polémicas imágenes en el festival Burning Man que dieron pie a su separación con Tamara, ha respondido que que no, pero que "de otras cosas seguramente sí".

Íñigo ha dejado por un momento de lado el perfil bajo que ha adoptado en los dos últimos meses, en los que ha tratado de evadir polémicas en la medida de lo posible, y ha roto su silencio ofreciendo estas declaraciones, unas palabras sobre las que todavía ni Tamara Falcó ni Hugo Arévalo se han pronunciado.

Por su parte, Tamara reaccionaba con su característico sentido del humor cuando la pasada noche Pablo Motos le interrogaba directamente sobre el tema. "Yo la ilusión nunca la he perdido", puntualizó ante la atenta mirada de sus compañeros de tertulia, que también se hicieron eco de los rumores en ese instante: "Cuando hemos llegado estaba muy contenta", apuntó Juan del Val; "Y muy guapa, y cuando una tiene luz es por algo", añadió Nuria Roca. "Es verdad que has entrado con un vestido precioso y te he visto radiante. Sea lo que sea me parece muy bien", concluyó el presentador de El Hormiguero, a quien la socialité replicó con su habitual naturalidad "¡Pues hala!", sin entrar a confirmar o desmentir las informaciones.

Si bien lo que se conoce de Hugo Arévalo en el plano personal es que, aunque vive en Madrid, tiene raíces gallegas y que ha formado parte de momentos especiales en la vida de Tamara Falcó, con quien ha presumido en más de una ocasión de una bonita amistad, en el terreno profesional es un emprendedor de éxito que ha desarrollado buena parte de su carrera gracias a las startups. Actualmente es responsable ejecutivo de la empresa The Power MBA, una reconocida escuela de negocio, ha fundado un total de 3 compañías y ha invertido en importantes compañías como Tuenti.