Tamara Falcó bromea sobre el amor: de su primer novio al sueño truncado de casarse con su hermano Julio Iglesias Jr.

La presencia de Tamara Falcó en El Hormiguero era muy esperada, pues horas antes de pisar el plató se dijo que podría estar de nuevo ilusionada. Pablo Motos no dudó en preguntarla directamente sobre esta noticia y la reacción de la marquesa de Griñón, de 41 años, fue reírse. "Yo la ilusión nunca la he perdido", aseguró. Sus compañeros de tertulia también se hicieron eco de los rumores. "Cuando hemos llegado estaba muy contenta", dijo Juan del Val. "Y muy guapa, y cuando una tiene luz es por algo", puntualizó Nuria Roca. El presentador, por su parte, también compartió su opinión. "Es verdad que has entrado con un vestido precioso y te he visto radiante. Sea lo que sea me parece muy bien". Ante estos comentarios, Tamara, lejos de molestarse, respondió con su habitual simpatía. "Pues hala", sin entrar a confirmar o desmentir si ha empezado a salir con Hugo Arévalo, un exitoso empresario madrileño de 40 años que forma parte de su grupo de amigos.

Tras este momento, Juan del Val y Nuria Roca continuaron hablando de sus amores de infancia y juventud y Tamara Falcó se unió a la tertulia con unas sorprendentes declaraciones. Se acordó de su primer amor, Julián, un niño "muy listo" que le gustaba cuando tenía cinco años. Después, reveló que hubo un momento en el que quería casarse con su hermano Julio Iglesias Jr. "Sí, y menudo disgusto cuando me enteré que no podía", contó sin parar de reír. "Primero resulta que el Papa lo había prohibido, después que los niños nos iban a salir bobos... era todo, que yo decía, pero de verdad, esta gente que no sabe lo que es el amor verdadero", bromeó.

Tamara Falcó y Julio Iglesias Jr. mantienen una relación maravillosa a pesar de la distancia, ya que ella vive en Madrid y él en Miami. De hecho, cuando saltó a la luz la separación del cantante y Charisse Verhaert, la marquesa de Griñón se mostró muy afectada y reconoció que era una situación muy delicada para toda la familia. "Quiero mucho a mi cuñada y es un momento muy difícil. Yo la quiero como a una hermana", declaró. Julio José, por su parte, también apoyó públicamente a Tamara tras lo ocurrido con Íñigo Onieva. "Es una chica estupenda y se merece lo mejor. Es una chica joven y con mucha vida por delante", manifestó.

Julio Iglesias Jr., de 49 años, disfruta ahora de una nueva relación con la modelo Vivi di Domenico. Según dijo en ¡HOLA!, había encontrado a su "alma gemela" y no podía estar más feliz. Tamara Falcó, de momento, no se ha pronunciado sobre su vida sentimental, a pesar de las últimas informaciones. En El programa de Ana Rosa aseguraba ayer que entre la marquesa de Griñón y Hugo Arévalo "ya ha habido beso" y ambos estarían "bastante entregados a la causa".

