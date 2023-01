El primer viaje del año de Paula Echevarría y Miguel Torres con su hijo

Paula Echevarría y Miguel Torres han comenzado el año viajando. La actriz y el comentarista deportivo han puesto rumbo a Marbella, su propia ciudad del amor, pues fue allí donde tuvieron lugar sus primeras citas. Pero no lo han hecho solos. Con ellos se encuentra su hijo Miki, que pronto cumplirá dos años. La pareja es la viva imagen de la felicidad cuando está con el niño. En esta foto vemos a Paula dando un beso al pequeño, que sonríe sin parar en brazos de su padre.

VER GALERÍA

Según ha contado la intérprete, su hijo tiene un carácter que enamora a todos. Es muy simpático y muy despierto para su edad, algo que pudimos comprobar en la cabalgata, cuando gritaba con muchísima ilusión el nombre de su rey favorito: ¡Baltasar! Además, come de maravilla. Si hace unos meses le vimos probando un bollu preñau en Candás, Asturias, ahora ha comida pizza por primera vez t parece que también ha sido de su agrado.

La actriz ha aprovechado esta escapada para hacerse algún tratamiento de belleza, como retocarse las pestañas o hacerse la manicura en el centro de estética TACHA Beauty Marbella, de su gran amiga Natalia de la Vega. Pero también se ha sometido a un retoque estético más impactante en el cuello, una de las zonas del cuerpo donde más se nota el paso del tiempo. "He probado por primera vez el tratamiento de plasma rico en plaquetas, vamos, que te sacan sangre y te inyectan tu propio plasma", ha explicado la asturiana, de 45 años.

VER GALERÍA

Paula Echevarría y Miguel Torres llevan cumplieron cuatro años de amor el pasado 1 de enero. A pesar del gran momento que viven, no se plantean pasar por el altar. "La verdad es que no. Los dos ya pasamos por ello y le damos la importancia justa al matrimonio. Una buena convivencia es la base de una relación duradera, no el matrimonio", aseguró la actriz, que ha rechazado rodajes muy apetecibles en Estambul, Hungría o República Dominicana porque ahora su familia es lo primero. "A veces da miedo decirlo, puede que sea la mejor etapa de mi vida a todos los niveles", contó en El País. "Con la edad, he dado prioridad a las cosas que de verdad importan. Estoy en ese momento personal de poner atención a lo que realmente merece la pena", añadió.

Loading the player...

Paula Echevarría y Miguel Torres celebran su aniversario: repasamos sus cuatro años de amor