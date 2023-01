Primeras imágenes de la actriz Marisa Abela convertida en Amy Winehouse Ha comenzado el rodaje de 'Back to Black', la película sobre la artista británica que falleció el 23 de julio de 2011 a los 27 años

Las calles de Londres se han convertido durante estos días en el escenario del rodaje de Back to Black, el biopic sobre la vida de Amy Winehouse. La actriz británica Marisa Abela ha sido la elegida para interpretar a la recordada cantante, que falleció el 23 de julio de 2011 a los 27 años, y ya hemos podido ver las primeras imágenes que demuestran que su parecido es realmente increíble. Vestida con una chaqueta de cuero de color negro, mivestido de cuadros y bailarinas, la actriz llevaba además el característico peinado por el que Amy se hizo mundialmente conocida, además de sus pendientes de aro dorados y su intenso maquillaje con eyeliner negro.

Marisa, de 26 años, estuvo rodando algunas escenas en la zona del Soho de Londres junto a su compañero de reparto, el actor británico Eddie Marsan, que interpreta al padre de la cantante, Mitch Winehouse. Estuvieron junto al conocido club de jazz Ronnie Scott's, donde Amy actuaba al principio de su carrera.

La vida de Winehouse llegará a las pantallas con este nuevo proyecto que está dirigido por Sam Taylor-Johnson (Cincuenta sombras de Grey, Nowhere Boy) y que lleva por título Back to Black, el nombre del disco que sacó en 2006 y que fue el último que publicó antes de su fallecimiento. Entonces, se convirtió en el álbum más vendido del siglo XXI en Reino Unido.

"Y para Londres. Esto es para Londres. Porque Camden Town no se está quemando. Te amo Amy", es el mensaje que Marisa Abela ha escrito en sus redes sociales mostrando lo ilusionada que está con esta película. La actriz fue finalmente la elegida para interpretar a Winehouse, después de muchos meses de charlas, reuniones... El equipo de dirección tenía claro que no querían a una actriz consagrada o que fuera demasiado popular, sino que la persona encargada de dar vida a la Amy tenía que ser bastante desconocida para el público general.

Marisa, nacida en Brighton el 7 de diciembre de 1996, es de origen maltés, libio, ruso y polaco, además de tener ascendencia judía. Esto fue importante a la hora de elegirla como protagonista de la película, ya que las raíces de Amy eran de origen judío. Graduada por la prestigiosa Royal Academy of Dramatic Art (RADA) de Londres en 2019, Marisa ha formado parte de la serie Industry (BBC Two y HBO) y la serie COBRA (de Sky One). Además, comparte cartel con James Norton en thriller policial Rogue Agent y ha participado en la película de Barbie, dirigida por Greta Gerwig.

Solo hay que ver esta imagen de la verdadera Amy Winehouse para demostrar lo mucho que se parecen. Corresponde al 23 de julio de 2009, cuando la intérprete de Rehab acudió a la Corte de Magistrados de Westminster acompañada de su padre, Mitch Winehouse, y su guardaespaldas. Justo un día después, la artista fue absuelta del cargo de agresión que había presentado la bailarina Sherene Flash, quien afirmó que Amy le había pegado un puñetazo en un ojo después de que le pidiera que le firmara un autógrafo. "Siento un gran alivio, me voy a casa", dijo a la salida de los juzgados.