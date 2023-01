Renuncian dos candidatas a Miss Universo a pocos días de la final del certamen

Con todos los prepararativos a punto de la 71ª edición de Miss Universo, que se celebrará el próximo 14 de enero en el New Orleans Ernest N. Morial Convention Center de Estados Unidos, dos de las 80 participantes han tenido que renunciar a su participación. El pasado 9 de enero, cuando se estaba llevando a cabo el concurso preliminar en el que se elegían a las finalistas que disputarán la corona el próximo sábado, el certamen se vio empañado por el abandono de Miss Letonia y Miss Kazajistán, quienes han tenido que tomar esta complicada decisión a tan solo cinco días de la gran final.

VER GALERÍA

La Miss Universo Ximena Navarrete y Juan Carlos Valladares esperan ilusionados la llegada de su segundo hijo

Kate Alexeeva, Miss Letonia, que se encontraba en Venezuela preparándose para la competencia con un grupo de expertos, ha tenido que abandonar su sueño de ganar el título de Miss Universo por problemas de salud. La modelo, que había asegurado que se estaba esforzándo al máximo para ser la más preparada, ha dicho adiós al certamen tras ser diagnositacada con Covid-19. "Poco antes del Año Nuevo me diagnosticaron coronavirus y después llegaron las complicaciones. De momento sigo recuperándome. Dicho esto, lamentablemente me veo obligado a revocar mi participación este año. Todavía no puedo creer que esté diciendo esto. Esta decisión se toma porque mi salud y la salud de los demás concursantes y sus familias es una prioridad. Estoy tan triste de admitirlo que todavía no puedo creerlo. Gracias a todos por su apoyo, lo aprecio inmensamente", ha escrito en sus perfiles sociales.

Sorprendentemente, Diana Tashimbetova, que representaba a Kazajistán, también ha tenido que poner punto y final a la experiencia de Miss Universo, pero no por problemas de salud sino por no haber recibido el apoyo de la organización de su país. "¡Actualmente estoy en Estados Unidos con una visa de turista y me quedaré aquí, aunque no más tiempo del período especificado! ¡No solo eso, planeo seguir participando en competiciones internacionales en nombre de Kazajistán!", ha escrito en sus perfiles sociales la joven de 19 años, que se ha mostrado muy decepcionada por ver su sueño truncado. De hecho, la modelo ha asegurado que el certamen de su país no le da el soporte necesario tras "alzar la voz" y exigir sus derechos como ganadora del título: "Espero que mis publicaciones y el apoyo de todo Kazajstán lleven a la organización al 'agua limpia'. ¡Solo los comités organizadores serios pueden aceptar todas las quejas, considerarlas y corregir la situación!", ha escrito.

VER GALERÍA

Miss Universo 2021 cuenta la enfermedad que padece tras haber sido criticada por su físico

La representante española

Quien sí sigue en la carrera es Alicia Faubel, la representante española en Miss Universo. A sus 25 años, esta modelo natural de Alicante busca romper con los cánones físicos establecidos y lanzar un nuevo mensaje en torno a la belleza, dando más importancia a aquellos detalles que hacen a cada persona única dejando atrás la perfección impuesta. Una nueva forma de entender el certamen que la lleva a afrontar este gran reto con enorme alegría e ilusión.