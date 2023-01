'No me lo creo ni yo', han sido sus palabras ¡No te pierdas el vídeo viral de Miguel Ángel Silvestre metiendo gol desde la banda! El intérprete protagonizaba su minuto de gloria minutos antes de disputarse un partido en su tierra

'No me lo creo ni yo', han sido las palabras de Miguel Ángel Silvestre al meter un golazo desde la banda, minutos antes de disputarse el partido del Villarreal - Real Madrid de Liga. El actor protagonizaba su minuto de gloria y metía el tanto ante la atenta mirada del público que, desde la grada, no podía creerse lo que acababa de ver. El propio intérprete de Velvet tampoco podía creerse su hazaña por lo que celebraba con alegría el gol e incluso se atrevía a mandar un mensaje al presidente del club valenciano. ¿Quieres ver el vídeo que ya se ha hecho viral? ¡Dale al play!

