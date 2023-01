El homenaje de Manuel Díaz, 'El Cordobés' a su padre, toreando a los 86 años: 'Orgulloso de ser hijo tuyo'

Manuel Díaz, más conocido como El Cordobés, ha comenzado el 2023 con un tierno homenaje a su padre, el veterano torero Manuel Benítez Pérez. El diestro, de 54 años, ha compartido un vídeo en el que aparece su progenitor, de 86, toreando una vaquilla, a la que planta cara con suma soltura y agilidad: "Orgulloso de ser hijo tuyo", ha reconocido en su perfil, en el que suma más de 200.000 fans.

El Cordobés, que el pasado mes de noviembre anunció su retirada definitiva de los ruedos y que este año pondrá el broche de oro a una memorable trayectoria profesional, ha demostrado que el acercamiento con su padre se consolida y ha expresado con un vídeo el orgullo que siente al ver al Califa de Córdoba cogiendo la muleta con la maestría que le caracteriza. "Qué genial y qué mérito tiene", ha expresado el torero Pepe Luis Vargas en su perfil social, donde ha revelado que Manuel Benítez no dudó en torear la becerra, perteneciente a la ganadería de Ramón Sánchez.

Desde que ambos acercaran posturas hace unos meses tras toda una vida separados, una prueba de paternidad que demostrara que Manuel Benítez era el padre biológico de Manuel Díaz y una posterior sentencia que señalara en la primavera 2016 que El Cordobés era hijo "no matrimonial" del experimentado matador, parece que el deshielo en su relación es toda una realidad. Tanto es así, que cuando el madrileño reveló su intención de poner fin a su etapa en activo este 2023, su padre le apoyó, de igual modo que hizo su círculo más cercano y sus fieles seguidores. "Lo afronto con mucha ilusión. Será cerrar un ciclo en mi vida que me lo ha dado todo, que me ha hecho ser quien soy. Con todo agradecimiento a mi gente que siempre ha estado a mi lado", confesaba entonces.

Las reacciones a la publicación del hermano de Julio Benítez no han tardado en llegar y populares rostros como la periodista y estilista Fiona Ferrer Leoni han aplaudido sus palabras; otras, como la influencer Carla Hinojosa o la comunicadora Marisa Martín-Blázquez, han mostrado su apoyo pulsando el botón de 'me gusta'.

Además de por su padre, un auténtico fenómeno de masas en su tiempo e historia viva del toreo en la actualidad, El Cordobés siente verdadera devoción por su familia, su mujer Virginia Troconis, sus hijos Alba, de 23 años, y Manuel, que el pasado 12 de julio cumplió la mayoría de edad, mes en el que también finalizó sus estudios en el Colegio Internacional Europa de Sevilla, y su querida madre María Dolores González. Precisamente con ella disfrutó del mágico día de Reyes: "Día de Reyes con mi Reina", escribió en su cuenta junto a una tierna instantánea en blanco y negro en la que aparece abrazándola con una sonrisa dibujada en sus rostros.

