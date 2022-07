La felicidad de 'El Cordobés' y Virginia Troconis en la graduación de su hijo Manuel, de 17 años

'El Cordobés' y Virginia Troconis han vivido un día inolvidable. El matrimonio ha celebrado el 54º cumpleaños del torero y la graduación de su hijo Manuel, que el próximo 12 de julio cumplirá la mayoría de edad. El joven, que guarda un gran parecido con su padre, ha finalizado sus estudios en el Colegio Internacional Europa, de Sevilla. A la ceremonia asistió parte de su familia y su madre le dedicó estas bonitas palabras. "Los que me conocen saben lo importante que es el día de hoy para mí, lo feliz y orgullosa que estoy de ti, mi vida. Manu, sigue luchando por lo que quieres, nosotros siempre estaremos de tu mano". Si no ha cambiado de idea, el joven quiere estudiar Arquitectura, según contó Virginia recientemente.

Manu, como le llaman cariñosamente en casa, ha cerrado una etapa muy importante en su formación académica para comenzar otra mucho más emocionante. El joven cuenta con el apoyo de sus padres y también con el de su hermana mayor, Alba, que ha compartido esta foto con todos sus seguidores. "Elegantón el tío", ha escrito, ya que su hermano estaba muy guapo con un traje de chaqueta azul, camisa del mismo color y corbata a juego.

Horas antes de la graduación, 'El Cordobés' sopló las velas junto a su mujer y sus tres hijos, Alba, Manuel y la pequeña Triana, que ya tiene 14 años. "Felicidades al amor de mi vida", publicó Virginia. "Aprendí que el coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. Gracias por enseñarme y compartir tu vida conmigo. Que bonito el camino recorrido juntos y qué bonito es nuestro amor, consolidado, maduro, comprometido. Sólo te puedo desear lo mejor del mundo hoy y siempre", añadió.

El matrimonio va de celebración en celebración, pues dentro de unos días su hijo Manuel cumplirá 18 años. El joven vino al mundo el 12 de julio de 2004 en la clínica Sagrado Corazón, de Sevilla. Pesó tres kilos y noventa gramos y midió cincuenta y un centímetros. "Es un niño muy bueno, la maternidad es una experiencia maravillosa", dijo Virginia tras dar a luz. "Tener a mi hijo ha sido una satisfacción muy grande y es lo que me da fuerzas e ilusión para seguir luchando", confesó el torero muy emocionado.

Así afronta Virginia Troconis la mayoría de edad de Manuel

"Tengo sentimientos encontrados. Estoy supercontenta por muchas cosas, entre ellas, porque Manu cumple los 18. Pero no solo eso, este es su último año del colegio, se va a presentar a selectividad, se está pensando dónde va a estudiar, si lo va a hacer aquí o si lo va a hacer fuera…", contó a sus seguidores. Virginia aseguró que sentía nostalgia por lo rápido que pasa la vida. "Me da mucha cosita porque me acordaba cuando lo llevé a guardería por primera vez… y ya vuela". Pese a todo, solo desea lo mejor para su hijo. "Como dice Manuel, son etapas. Y ahora vendrán etapas bonitas también para Manu. Disfrutemos de las pequeñas cosas que hacen grande la vida", reflexionó.