Cristina Pedroche también contesta Ana Obregón responde tajante a Risto Mejide: 'En esta vida no todo vale' La presentadora y actriz se dirige al publicista tras los comentarios 'machistas y repulsivos', lamenta, que este hizo durante las campanadas

Ana Obregón ha respondido de forma tajante a Risto Mejide después las palabras que pronunció el presentador durante las campanadas, comentarios por los que este sigue recibiendo un sinfín de críticas. La artista se pronunciaba así hoy sobre el tema, tras la polémica que se ha ido generando en los últimos días desde la retransmisión de las uvas. "No todo vale, Risto Mejide", comienza diciendo la conductora del Fin de Año en TVE para titular su carta dirigida al publicista.

Ana Obregón, emocionada, recuerda a sus padres y su hijo en las campanadas: 'Besos al cielo'

VER GALERÍA

"En esta vida, no todo vale", insiste la actriz a continuación. "Tus comentarios machistas y repulsivos hacia Cristina Pedroche por estar embarazada y hacia mí por haber perdido mi único hijo, diciendo que utilizamos eso para tener audiencia... duelen", lamenta la actriz. "Duelen mucho", reitera. "Pero también duele tu risa al final del comentario, como si fuera divertido enterrar a un hijo. No lo es, Risto. Y no te lo deseo ni a ti ni a nadie", sentencia.

Pedroche habla de su embarazo y revela si tuvo o no que modificar su vestido de las campanadas

Seguidamente, Ana ha querido recordarle a Risto algunos de los logros de la presentadora en la pequeña pantalla. "Ante tu falta de información, te refresco la memoria. Durante cuatro décadas tengo el honor (gracias a los equipos que me han acompañado) de estar con mis trabajos entre los 10 programas más vistos de la historia de televisión en España", explica la protagonista de series como Ana y los 7 o A las once en casa. "Y en el caso de Cristina, también siempre ha tenido audiencia en sus trabajos y éxito", añade.

VER GALERÍA

"Siento que tus ataques a dos mujeres no te hayan servido de nada, porque tu retransmisión de las campanadas ha sido la menos vista de la historia de Telecinco", recuerda la intérprete en alusión a los datos de share cosechados por la cadena privada en la noche del 31 de diciembre. "Solamente quiero mandar un beso con todo mi amor a Cristina Pedroche, dándole la enhorabuena por ser mamá que es lo más bonito de esta vida. Y, por supuesto, al futuro papá", les transmite Ana Obregón. "Y también felicitarla por la maravillosa audiencia en sus campanadas", agrega.

Risto Mejide empieza el año de forma accidentada y tendrá que ser operado

Por último, la actriz de 67 años ha querido las gracias a rostros como Alba Carrillo y Frank Cuesta, así como "a todos los que los que habéis demostrado empatía con Cristina y conmigo", concluye en referencia a los numerosos mensajes de apoyo -tanto de caras conocidas como de los fans- que ha recibido en las últimas horas.

VER GALERÍA

Cristina Pedroche también contesta

Este lunes, la colaboradora de Zapeando estuvo en su programa para hablar del Fin de Año, e hizo mención implícta a los comentarios de Risto Mejide. "Hay gente que está diciendo que yo quería anunciar lo otro (su embarazo) en las campanadas, que si no se qué...", expresaba primero Cristina, para después hablar así contundente: "Yo no quería anunciar nada, porque mi vida privada es mi vida privada y yo nunca usaría ni una exclusiva ni un programa de televisión para contarla", manifestó para zanjar el asunto.

Estas fueron las polémicas palabras de Risto Mejide durante las campanadas

Fue durante su debut en la Nochevieja de Telecinco y Cuatro, cuando el presentador comentaba en un momento dado: "Decimos adiós a un 2022 lleno de aprendizajes, ¿no es así?", le decía a su compañera en las uvas, Mariló Montero. "Bueno, en mi caso.... yo creo que son nuevos comienzos", respondía entonces la periodista navarra, a lo que Risto Mejide replicó: "¿Ah, sí? ¿Hay algo que anunciar? ¿Un embarazo? ¿La muerte de un ser querido? Porque eso siempre da audiencia", aseveró de forma jocosa con una sonrisa irónica en el rostro. "Bueno, eso siempre va a suceder desgraciadamente", terminó de apuntar la comunicadora.