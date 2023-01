Ana Obregón, emocionada, recuerda a sus padres y su hijo Aless: 'Besos al cielo'

Ana Obregón ha sido una de las grandes protagonistas de esta Nochevieja. La actriz, en compañía del dúo cómico de Los Morancos, ha despedido este 2022 desde la madrileña Puerta del Sol con gran emoción, puesto que deja atrás doce meses de lo más difíciles, marcados por la pérdida de su progenitor con el que se encontraba muy unida. Por ello, ha querido tenerle muy presente en su recuerdo, al igual que a su madre, que perdió la vida en 2021, y a su hijo Aless Lequio, su gran amor y cuyo legado le da fuerzas para seguir adelante.

"Hay tres personas que me están viendo desde un sitio privilegiado. Son las personas que más quiero en el mundo: mi padre, mi madre y mi hijo. Desde hace casi tres décadas tengo la suerte de estar en el balcón y desde aquí siempre les he mandado un besito a casa. Y hoy, si me perdonáis, quiero mandarles un beso al cielo.Mi deseo fundamental es pedir más dinero para investigar el cáncer porque salva vidas. A todos estos héroes que luchan cada día le mando todo mi cariño. También quiero que el 2023 sea el año del amor y que esta guerra tan horrible termine". Igualmente, ha tenido unas palabras de cariño para todos los servicios básicos, como los sanitarios o las fuerzas del orden que están trabajando en esta noche de fiesta para poder ayudar al resto de los ciudadanos.

La creadora de Ana y los siete reconocía a ¡HOLA!, que estas eran unas campanadas especialmente complicadas para ella. "Me ha costado mucho decidirme a darlas, porque se me hace muy duro". Sin embargo, para sacar una sonrisa a todos aquellos que más lo necesitan y que luchan cada día con problemas graves, como pueden ser enfermedades, ha recogido el guante y ha logrado dar la mejor versión de sí misma. Unos minutos mágicos donde ha tirado de galones y maestría demostrando su gran profesionalidad.

De esta manera, Televisión Española ha convertido a Ana Obregón en su estandarte para esta cita tan especial, después de que se comiese las uvas con todos los españoles en el año 2020 y fuese elegida para repetir en 2021, aunque finalmente se ausentó tras dar positivo en covid. La gran diferencia con respecto a esas dos anteriores ediciones ha sido la notable ausencia de Anne Igartiburu, tras diecisiete ocupando un puesto predilecto en los balcones de la capital de nuestro país.

La presentadora ha deslumbrado con un bonito vestido color blanco, un homenaje a su hijo, Aless. Ana, reafirmando una vez más su compromiso con la moda española, ha confiado en Rubén Hernández, uno de sus diseñadores preferidos, que iba a ser también el encargado de su vestido el año pasado.

Igualmente, la bióloga fue la estrella indiscutible de la Nochebuena, al ejercer de maestra de ceremonias junto a Mario Vaquerizo en la gala de Telepasión. Un programa en el que los rostros más populares de la cadena pública, desde intérpretes de sus series a los presentadores de los telediarios, mostraban su faceta más artística cantando y bailando algunas de las canciones más exitosas de este año. En cambio, Ana explicaba a esta revista que iba a ver sola el show, porque quería pasar estas fechas tan señaladas un poco alejada del ojo público, descansando.

Cristina Pedroche, la otra reina de la noche

No cabe duda que Cristina Pedroche también es toda una experta en lo referido a la Nochevieja. La colaboradora televisiva ha vuelto a sorprender a los espectadores con un look de escándalo que no ha dejado indiferente a nadie. Como viene siendo tradición, la mujer de Dabid Muñoz ha estado acompañada de su buen amigo Alberto Chicote con el que ha puesto la nota de humor a la noche en Antena 3.