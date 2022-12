Ana Obregón y Los Morancos darán juntos las Campanadas en Televisión Española

Tras ausentarse el año pasado por su positivo en Covid, Ana Obregón vuelve a ser la elegida para dar las Campanadas. Es la quinta vez que la presentadora dará la bienvenida al año nuevo y esta vez, lo hará acompañada de Los Morancos. Es la primera vez que disfrutaremos de los hermanos César y Jorge Cadava desde la Puerta del Sol. Los humoristas junto a Ana Obregón, vivirán la entrada al nuevo año la noche del próximo 31 de diciembre, en directo, en La 1 de Televisión Española.

TVE toma una decisión histórica en con las Campanadas: Anne Igartiburu. La presentadora de Corazón había conducido las Campanadas de La 1 ininterrumpidamente desde 2005 acompañada de múltiples presentadores como Ramón García, Carlos Sobera, los jueces de MasterChef, Roberto Leal y las últimas con Jacob Petrus tras el positivo por coronavirus de Ana Obregón.

¿Por qué este gran cambio?

Cristina Pedroche y la expectación de su vestido obraron el milagro en la entrada de 2022, cuando las Campanadas de Antena 3 superaron en audiencia a las ofrecidas por Televisión Española por primera vez en la historia. El traje futurista y la ‘calva’ que lució la presentadora junto a Alberto Chicote, se convirtieron en el mayor evento televisivo del año, con 33,7% y 6.308.000 espectadores. En el momento de las campanadas, la curva de la audiencia despegó, alcanzando un pico de 7.534.000 televidentes y el 37,9% de cuota de pantalla, según los datos de Barlovento Comunicación.

La 1, tras la ausencia repentina de Ana Obregón, que causó baja días antes de la cita al dar positivo por coronavirus, fue la segunda cadena más vista. Un total de 4.185.000 espectadores despidieron el año con Anne Igartiburu y Jacob Petrus, el presentador de Aquí la tierra que sustituyó a la actriz en el balcón de la Puerta del Sol.

Las 'pre-campanadas' de TVE

Ana Obregón también presentará estas Navidades en La 1 ‘Telepasión’, el especial de Nochebuena en el que los profesionales de RTVE viven la noche más musical de la temporada. Este año lo hará acompañada de Mario Vaquerizo. La pública busca convertir a la bióloga en rostro principal de esta cita después de que las diese en el año 2020 y fuese elegida para repetir en 2021, aunque finalmente se ausentó tras dar positivo en covid. Así anunciaba a sus seguidores su ausencia: "Lo que más me entristece es no poder estar en ese balcón de la Puerta del Sol para agradeceros a todos de corazón el apoyo y el cariño tan inmenso que he recibido". El presentador de Aquí La Tierra, Jacob Petrus, la sustituía en la noche del 31 de diciembre.

Las uvas desde Canarias

Además, como es tradición, TVE emitirá una hora más tarde las Campanadas en Canarias. Nia y Roberto Herrera son el tándem elegido este año para tomar el relevo desde el archipiélago, en esta ocasión, desde la localidad de Galdar (Gran Canaria). La cantante Nia, ganadora de ‘Operación Triunfo 2020’ y que actualmente participa en ‘Dúos increíbles` en La 1, debutará junto al presentador de TVE en Canarias Roberto Herrera, que cumple su 21º aniversario en la retransmisión.