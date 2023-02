Ana Obregón elige un escotado vestido brillante inspirado en los 50: su diseñador nos desvela los detalles Hablamos con Rubén Hernández acerca del proceso creativo y el significado detrás del look escogido por la presentadora para las campanadas 2022

Tras brillar en el especial Telepasión de Nochebuena junto a Mario Vaquerizo, Ana Obregón, rostro emblemático de las campanadas, ha vuelto este fin de año a la pequeña pantalla para despedir 2022 junto a los espectadores de Televisión Española. Ya lo hizo en 2020, y en 2021 también estaba previsto, pero unos días antes dio positivo en Covid y tuvo que cancelar su aparición. La presentadora ha deslumbrado con un luminoso estilismo que vuelve a ser, como prácticamente todo lo que hace hoy en día, un homenaje a su hijo, Aless. Ana, reafirmando una vez más su compromiso con la moda española, ha confiado en Rubén Hernández, uno de sus diseñadores preferidos, que iba a ser también el encargado de su vestido el año pasado.

Tan desprevenidos les pilló el contagio que por aquel entonces ya tenía listo el look, el cual la presentadora afirmó que se guardaría para este año. Sin embargo, al final no ha sido así, tal y como nos explica su diseñador: 'Hemos creado un vestido nuevo, porque consideramos que el vestido se hizo para las Campanadas del año anterior y que, por circunstancias que todos conocemos, no se pudo lucir y pensamos que ya había pasado su momento'.

Por lo tanto, decidieron ponerse manos a la obra e idear un nuevo estilismo para dar la bienvenida al 2023, pero ¿cómo fue este proceso creativo? 'Se realizaron varias propuestas, donde Ana eligió cinco de ellos que se llevaron a cabo y se probaron, y de ahí decidimos el vestido final. Fue una elección difícil porque nos gustaban todos' nos cuenta Rubén. Lo que parece que tenía claro es que quería volver a ir de blanco, un tono que, según el diseñador, es 'muy espiritual para ella', y es que, desde que falleció su hijo, ha decidido vestir únicamente en ese tono o en negro.

El resultado fue el modelo que hemos visto en televisión, una pieza muy fiel al estilo de la presentadora inspirada en la silueta clásica de los años 50, con el escote corazón tan característico de su armario, ceñido a la cintura y sobrecola en corte capa. Está confeccionada en georgette con incrustaciones de micropaillettes nacaradas que consiguen un efecto segunda piel, y cuenta con bordados artesanales en hilo de seda y cristales de Swarovski. En cuanto a cómo es trabajar con un icono como Ana Obregón, confiesa que siempre ha sido un icono para él y que se trata de 'una satisfacción porque es una persona maravillosa y muy cercana y tenemos una gran conexión entre los dos que hace que el trabajo sea mucho más fácil'.

Para las joyas, Ana ha apostado por una de las casas más emblemáticas de nuestro país, Rabat, en la que suele confiar para sus citas más especiales. Ha lucido un espectacular collar rivière de oro blanco con diamantes en combinación de tallas oval, pera, marquise, baguette y corazón. Para iluminar su rostro, ha optado por unos pendientes colgantes de oro blanco con diamantes de talla brillante, baguette, esmeralda, pera, marquise y oval, y ha rematado con dos grandes anillos en los mismos materiales, uno con filas de diamantes talla brillante y talla marquise, y otro con filas de diamantes talla brillante y talla pera.

Ha completado con unos zapatos al más puro estilo 'Cenicienta', unos stilettos-joya de vinilo y cristales de Swarovski de Magrit, una de las marcas de calzado preferidas de doña Letizia. El look de belleza ha sido obra de su estilista de cabecera, Alberto Dugarte, y, como es habitual en ella, ha dejado su característica melena rubia suelta, peinada con raya al lado y ondas marcadas que aportan un aire muy glamuroso. Además, ha elegido un maquillaje radiante y sofisticado que completa a la perfección el vestido, iluminando su mirada con una sombra brillante y potenciándola mediante un delineado negro.

