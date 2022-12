Ana Obregón coge fuerzas en Marbella antes de las campanadas

Loading the player...

"La vida me ha castigado con ganas. Estas Navidades van a ser difíciles. No tengo dónde ir y no quiero pasar la Nochebuena sola en casa". Con estas palabras contaba Ana Obregón a ¡HOLA! cómo afrontaba estas fiestas, las más duras para ella tras haber perdido a su padre, su madre y su hijo Aless en apenas dos años. Son tiempos complicados y, sin embargo, Ana ha vuelto a sacar fuerzas para presentar las campanadas el próximo 31 de diciembre junto a Los Morancos. Pero antes, la actriz ha querido recargar energías en Marbella. Ha compartido algunas fotos desde Puerto Banús, donde ha vuelto a sonreír, enviando, además, un significativo mensaje a sus seguidores. Dale al play y no te lo pierdas.

