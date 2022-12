Alba Carrillo, de su 'desaparición' televisiva a su Navidad en familia con Marta Castro La colaboradora no tiene previsto regresar de inmediato a su puesto de trabajo en 'Ya es mediodía'

La ausencia de Alba Carrillo en televisión no ha pasado desapercibida. Después del revuelo causado por su affaire con Jorge Pérez, la colaboradora ha hecho un alto en su profesión de manera temporal. "Yo echo de menos a Alba Carrillo en Ya es mediodía, pero no sé nada de ella", dijo Joaquín Prat en El programa de Ana Rosa. Inmediatamente, la periodista Sandra Aladro trasmitió lo que estaba ocurriendo con su compañera de cadena.

"Yo sé que ha estado muy preocupada por su hijo porque tuvo una caída muy fuerte, se fisuró la nariz, se destrozó la cara y ha estado muy pendiente de él", comenzó diciendo. “De momento, quiere seguir en su casa porque dentro de un mes tiene los exámenes del último curso de criminología, que lo termina ya. Es su prioridad ahora mismo. Estudiar, centrarse y, que yo sepa, no tiene en mente un regreso inmediato", aclaró.

Lucas, el hijo que Alba tuvo durante su relación con Fonsi Nieto, sufrió una grave caída el pasado 19 de diciembre. El pequeño, de 11 años, tuvo que ser atendido en urgencias, pero afortunadamente todo quedó en un susto. Días después, coincidiendo con el Sorteo de Lotería de Navidad, la colaboradora explicaba cómo se encontraba el niño. "Esta semana hemos estado un poco preocupados por la caída de Lucas, que se cayó jugando al pilla-pilla en el cole. Hoy teníamos consulta con el maxilofacial y nos ha dicho que está todo perfecto, que simplemente esta hinchado, pero que no habrá que hacerle nada ni operar ni nada, así que estamos muy contentos", declaró.

Además, compartió esta otra noticia. "Estoy muy orgullosa y muy contenta porque a mí me ha llegado el regalo de Papá Noel antes y ha sido en forma de notas. Luquitas ha sacado buenas notas y además se ha esforzado mucho, que es lo que más contenta me pone y me hace muy feliz", añadió orgullosa.

Tarde navideña en familia

Alba está aprovechando estas fiestas para disfrutar de los suyos. Ayer pasó la tarde en Árticus con Marta Castro para que sus hijos pudieran estar juntos. Lucas adora a su hermano Hugo, y vicerversa, tal y como se observa en estas fotos. Atrás quedan ya las rencillas de la colaboradora con la empresaria, y en estos momentos las dos están volcadas en el bienestar de sus respectivos hijos.

Cuando se hizo pública la separación de Fonsi y Marta, Alba dejó claro que iba a hacer todo lo posible para que su hijo Lucas pudiera pasar el mayor tiempo posible con su hermano Hugo. "Vamos a fomentar que los hermanos se vean más allá de todos los papeles", dijo en declaraciones a Europa Press. "Aunque no esté el padre, yo llamaré a Marta y Marta a mí y quedaremos nosotras para que los niños se vean. En ese sentido, fenomenal", añadió. Además, contó que los niños eran "monísimos" y se merecían "lo mejor". "Cuando sean mayores que hagan lo que les dé la gana con su vida, pero nuestra misión es que sean felices y se lleven lo mejor posible", manifestó.