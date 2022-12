Las Navidades de los hermanos Rivera: Cayetano y Kiko se reúnen ante la gran ausencia de Francisco

Las Navidades de este año para los hermanos Rivera han vuelto a escenificar algo que parece muy evidente: la gran relación que mantienen Cayetano y Kiko frente a la distancia y frialdad que hay con Francisco. Así se ha visto al menos durante los últimos días, donde los dos primeros se reunían para celebrar juntos estas fechas tan señaladas mientras el otro lo hacía por separado con sus más allegados.

El torero, tras su separación de Eva González, celebraba el 25 de diciembre en su nueva casa de Sevilla un almuerzo al que acudía el DJ y su mujer, Irene Rosales, junto a sus dos niñas, Ana y Carlota. Allí les esperaba el diestro de 45 años, que estaba acompañado por su pequeño Cayetano. "Family" (Familia), decía el hijo de Isabel Pantoja al compartir un entrañable y cariñoso posado con su hermano y los tres niños delante del árbol de Navidad.

Aunque en años anteriores fue el matador de toros quien iba al domicilio de su hermano en Castilleja de la Cuesta, esta vez ha sido al revés pero su conexión sigue igual de fuerte. Todo lo contrario que ocurre ahora mismo con su hermano Francisco, a quien veíamos justo antes de la cena de Nochebuena en dirección a casa de su suegra.

El mayor de los Rivera celebraba el tradicional encuentro junto a los más que quiere: su mujer Lourdes Montes, su hija Cayetana y los pequeños Carmen y Curro. A su llegada al hogar de la anfitriona, tenía claro su mayor deseo para el 2023 que está a punto de comenzar: "Salud, que es lo más importante", comentaba a los reporteros que le preguntaban por ello.

No pasó desapercibido ni mucho menos el look tan navideño y divertido que llevaba el protagonista, con la clásica diadema de orejas de reno sobre la cabeza. Con una sonrisa, reconocía al respecto que se ha empapado del espíritu de estas fiestas de una forma "absoluta y total", bromeaba. Preguntado por si al día siguiente tenía pensado juntarse con Cayetano, la respuesta de Francisco era tajante: "No, no", decía sin dudar un segundo. "Vamos a vivir el hoy", añadía después al terminar sus declaraciones.

La relación de Francisco y Kiko no está precisamente en su mejor momento y a día de hoy es inexistente, sobre todo después de las palabras poco reconfortantes que se han dedicado el uno y el otro en los últimos tiempos. Pero si hablamos del contacto entre los dos hijos mayores de Paquirri, aquí se da una situación de idas y venidas. "Con Cayetano, ni es paz ni es guerra. Es que las circunstancias son las que son. No hay que darle más vueltas de hoja ni buscar nada raro. Ante todo, somos hermanos", explicaba Francisco ante la prensa el pasado octubre.

"Siempre he creído, aunque yo soy el primero que no lo ha conseguido, que las cosas se deben hablar en casa. Tenemos vidas distintas y ya está. No pasa nada. Son momentos y situaciones. Tiempo al tiempo”, apostillaba el torero madrileño de 48 años minutos antes de que comenzara la gala por el decimocuarto aniversario de la Fundación Isabel Gemio.