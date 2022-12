Los amigos que arropan a Eva González en su primera Navidad separada de Cayetano Rivera

Eva González ha disfrutado de una noche mágica en el corazón de Sevilla. La presentadora se ha reencontrado con sus mejores amigos en el restaurante Doña Rufina, situado en una de las calles más céntricas de la capital hispalense. Todos juntos han celebrado la inminente llegada de la Navidad, unas fechas muy entrañables que este año serán especialmente complicadas para Eva debido a su separación de Cayetano Rivera. Tal y como adelantó la revista ¡HOLA! en exclusiva, la presentadora y el torero viven separados desde hace unos meses y no tienen intención de reconciliarse. De momento, ninguno de los dos se ha pronunciado públicamente sobre su situación sentimental. Sin embargo, los pasos que van dando les alejan cada vez más.

La sevillana, de 42 años, ha compartido velada con María José Suárez y la hermana de esta, Mariló Suárez, entre otros. Además de cenar y protagonizar esta divertida foto de grupo desde uno de los balcones del restaurante, han paseado por los alrededores de La Giralda y Eva no puede sentirse más orgullosa de sus amigos, que están arropándola en esta nueva etapa que atraviesa.

Todo apuntaba a que la separación de Eva y Cayetano no iba a ser complicada. "Aparentemente no había ningún impedimento para que el divorcio no se llevara a cabo porque no tienen nada económicamente en común, solo una pequeña parcela", dijo Marisa Martín-Blázquez en El programa de Ana Rosa. Sin embargo, "parece que no terminan de llegar a un acuerdo debido al hijo que tienen en común, con el tema de la custodia". Además, según aseguró la periodista, "me califican que la relación entre ellos, de forma literal, es muy áspera".

Eva vive a caballo entre Madrid, donde trabaja, y Mairena del Alcor, el pueblo sevillano donde reside con su hijo y el resto de su familia. Cayetano, por su parte, ha estado viviendo en El recreo de San Cayetano, su finca rondeña, pero ya se ha instalado en un amplio y espacioso chalet en Montequinto, Sevilla.

"¿Qué si en el amor he sufrido muchos reveses? La vida te va poniendo etapas y situaciones y, al final, uno siempre intenta hacer lo mejor, uno busca siempre la estabilidad y la tranquilidad en la vida y eso es lo que estoy buscando yo", decía el diestro hace unos meses. La presentadora, en cambio, no ha compartido sus sentimientos, pero una de sus mejores amigas, la cantante Vanesa Martín, se pronunció recientemente sobre su delicada situación. "Eva es una gran amiga mía, la quiero, la adoro, a ella y a toda su familia, es una mujer inteligente, muy emprendedora, una madraza, leal... y el amor va y viene, es una puerta giratoria, nunca se sabe".