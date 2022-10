El complicado momento de los hermanos Rivera

Los hermanos Rivera atraviesan un momento muy complicado, sobre todo, Kiko, el hijo que Paquirri tuvo durante su matrimonio con Isabel Pantoja. El DJ, de 38 años, se recupera de un ictus. "Ha sido un susto tremendo, pensé que no salía de esta", ha dicho. A pesar de su buena evolución, el sevillano se siente "triste" y piensa que su vida "ya no volverá a ser la misma". Irene Rosales no se separa de su lado y la única visita que ha recibido por ahora es la de su prima Anabel, ya que la presencia de su madre, con la que mantiene una complicada relación desde hace tiempo, podría afectarle. Isa Pantoja, por su parte, se ha acercado hasta el hospital, pero no ha podido ver a su hermano por el mismo motivo. "Me hubiera gustado darle un abrazo, pero Irene nos ha comentado que con nuestras visitas se puede alterar y yo lo entiendo y lo respeto".

El estado de salud de Kiko también preocupa a su hermano Cayetano. "Es joven y no nos esperábamos este susto, pero lo importante es que se ha quedado en un susto y esperamos que vaya evolucionando favorablemente", dijo el torero tras conocer la noticia. "Voy a bajar a verle en cuanto pueda", aseguró, demostrando la gran unión que existe entre ellos.

El diestro, de 45 años, atraviesa una situación personal muy delicada. Según ha podido saber ¡HOLA!, su matrimonio con Eva González está en crisis. Viven separados desde hace meses y están reflexionando sobre su futuro. De momento, ninguno de los dos se ha pronunciado, pero lo cierto es que hay que remontarse hasta agosto para encontrar una imagen de la pareja.

Además, la relación de Cayetano con su hermano Francisco sigue en el punto de mira, a pesar de haber sido fotografiados juntos en la Goyesca de Ronda. Los toreros se distanciaron en 2019 después de que Francisco, gestor del coso malagueño, no incluyera a Cayetano en el cartel del festival taurino. "Siempre he creído -aunque yo soy el primero que no lo ha conseguido- que las cosas se deben hablar en casa... Nuestra relación no la veo como una cuestión de guerra o no guerra, sino como una cuestión de que tenemos vidas distintas y ya está. No pasa nada. Son momentos y situaciones. Tiempo al tiempo", explicaba Francisco en la gala de la Fundación Isabel Gemio.

Cayetano no se ha pronunciado públicamente sobre este tema, pero a principios de 2020, en el programa de Bertín Osborne, decía que se llevaba mejor con Kiko que con Francisco. "A Kiko le quiero mucho y tenemos una relación de hermanos estupenda, quizá mejor que con Francisco, quizá por el carácter", declaró.

Estos días han sido muy duros para Francisco y Lourdes Montes. El matrimonio se ha despedido de una persona muy especial para ellos, Pepa, la abuela de la diseñadora. "Hoy el mundo es peor, más triste, más oscuro y un ángel ha llegado el cielo. Allí la esperaban, están de fiesta. Te vamos a echar de menos", publicó el torero con gran pesar. Lourdes, muy afectada, compartió el siguiente mensaje: "Cuanto vamos a echar de menos tu calma, tu dulzura, tus consejos, tus ánimos, tu risa… Que suerte que conocieras a tus bisnietos y vivir contigo esa etapa tan bonita y tan importante de mi vida.; ojalá sea capaz de crear una familia tan maravillosa como la que tú has dejado".