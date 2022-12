Las propuestas navideñas entre las novedades Netflix de esta semana

Esta semana Netflix lanza los últimos fuegos artificiales de la Navidad con varios estrenos basados en estas fechas festivas, por un lado llega una serie noruega (Tempestad por Navidad) que en clave de comedia nos encierra en el aeropuerto de Oslo con la excusa de una gran nevada que asola a la capital noruega justo 24 horas antes de Navidad. También veremos Yo creo en Papá Noel, un largometraje estadounidense sobre una mujer que no puede creer que su novio, con quien apenas lleva saliendo medio año, sea un acérrimo seguidor de la Navidad y, en concreto, que siga creyendo en la existencia de Papá Noel.

El nuevo empleado (serie)

La primera semana de un joven abogado en la CIA no tenía que ofrecerle mayor reto que conocer a sus compañeros y familiarizarse con el trabajo, sin embargo Owen Hendricks descubrirá un importante escándalo que podría hacer tambalear los cimientos de la institución y del gobierno. Al ser novato, sentirá muchas dudas sobre cómo actuar ante una situación así. El joven en cuestión está encarnado por Noah Centineo, a quien conocimos hace poco por el largometraje juvenil A todos los chicos de los que me enamoré.

Noah da vida a un joven abogado que no sabrá de quién fiarse y cómo actuar ante un caso en el que descubre una carta de una ex agente de la CIA (Laura Haddock) en la que amenaza con hacer pública información confidencial de muy alto nivel, y ofrece su silencio si se le indulta por un grave crimen cometido. Owen caerá de lleno en una red de espías, insidias, secretos y misterios con el telón de fondo de la CIA y de la seguridad nacional.

Tempestad por Navidad (miniserie)

Durante las fechas navideñas los viajes se intensifican, no es extraño que las estaciones y los aeropuertos estén repletos de personas que viajan para darse cita con sus seres queridos en Navidad o, en ocasiones, para escapar de la rutina y realizar el viaje que a lo largo del año resulta imposible hacer. Esta serie noruega de seis capítulos se centra en lo que ocurre en el aeropuerto de Oslo cuando apenas faltan 24 horas para Navidad, y una extraordinaria tormenta de nieve cae sobre el aeropuerto y eso provoca que todos los que están allí queden atrapados de forma indefinida. La nieve atrapa por igual a viajeros que pensaban subir a un avión, otros que regresaban y familiares que acudían a despedir o recibir a sus familiares.

Las Villamizar (telenovela)

Llega en estas fechas una de las producciones latinoamericanas más lujosas y esperadas del año, aunque ya fue estrenada en Colombia en abril. Se trata del drama histórico basado en tres hermanas de la alta sociedad colombiana que deciden apoyar al ejército libertador de su país a principios del siglo XIX para plantarle cara al ejército español, y en concreto al personaje del Coronel José María Montenegro (interpretado por Rodrigo Poisón), que fue el responsable de ejecutar a la madre de estas hermanas hace algo más de una década. Entre el elenco de esta serie encontramos la participación del actor español de 28 años Eloi Costa, que estuvo nominado al Premio Goya como actor revelación en 2017 por su participación en Pieles, el largometraje de Eduardo Casanova, y que a su vez es hijo de Anna R. Costa, la creadora de la serie de Movistar+ recién estrenada, Fácil y de Arde Madrid.

No atiendas esa llamada (serie)

Este documental explica un extraño caso real de abuso sexual a distancia. Un hombre se dedicó a llamar por teléfono a locales de comida rápida, decía que era agente de la policía y que sabía a ciencia cierta que una de las empleadas del establecimiento había robado a un cliente, pero que no tenía tiempo ni efectivos para acudir al local a revisarlo personalmente, por lo que hacía que los propios gerentes del local fueran los que cachearan a la empleada y le interrogasen, mediante las indicaciones en remoto que él les daba. Su modus operandi era siempre hacer que los gerentes tuvieran que desnudar a las chicas, y que acabaran por realizar algún tipo de acto sexual con ellas, conducidos poco a poco por las macabras indicaciones telefónicas. Este caso real llega ahora a Netflix como serie documental, aunque en 2012 ya se produjo una película de ficción titulada Compliance protagonizada por Ann Dowd (tía Lydia en El cuento de la criada) donde se exponen también los detalles de este caso.

El valle de los canguros (largometraje documental)

Hemos pasado todo el año viendo documentales de true crime y demás series donde el ser humano es el protagonista máximo. Llega ahora a Netflix un bonito documental donde no verás a ni un solo hombre o mujer. Se trata de El valle de los canguros, un largometraje de apenas 78 minutos que nos hará viajar a la Australia profunda donde nace Mala, una canguro bebé que empieza a descubrir el mundo que le rodea en sus primeros días de vida. Si algo caracteriza al interior de Australia es su ferocidad, la fauna autóctona es altamente peligrosa y sobrevivir en ese entorno no es nada fácil. Mala deberá aprender a marchas forzadas para poder llegar a ser adulta, lo cual no es un reto fácil teniendo en cuenta que solo uno de cada cinco cachorros de canguro de una camada llega a cumplir el primer año, pues perecen antes en las fauces de los depredadores. Pronto veremos a una manada de dingos merodeando, es lo más común. Los dingos son parecidos a los lobos, pero autóctonos de esta parte del mundo. Sin embargo, el giro de este documental es que Mala se hace amiga de Miro, un joven dingo.

Yo creo en Papá Noel (largometraje)

Tom y Lisa se conocen el 4 de julio, una fecha importante en Estados Unidos porque es el día de la Independencia y se festeja por todo lo alto. Ambos quedan enamorados y empiezan casi de forma inmediata una relación de pareja fuerte y muy estable, parecen estar de acuerdo en todo y sin duda forman una relación con mucho futuro. Pero cuando llega la Navidad todo da un vuelco, especialmente para Lisa, que descubre que Tom es un fanático de la Navidad, y ella no lo es, es más: la detesta con todo su alma. Pero lo que no imagina Lisa es que Tom tiene una auténtica obsesión con Papá Noel, él cree firmemente que existe y que visita a todos los niños (y a los no tan niños) en la noche del 24 de diciembre para dejarles regalos. Lisa debe lidiar primero con su rechazo a la Navidad, a como Tom trata de decorar la casa hasta el último detalle, y en cómo digerir que Tom espera la visita de Papá Noel en Navidad.