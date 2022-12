La historia que esconde el tatuaje de Carmen Villalobos, protagonista de 'Café con aroma de mujer'

Carmen Villalobos se ha convertido en una de las actrices colombianas más reconocidas y queridas gracias a su papel como Lucía Sanclemente en la famosa Café con aroma de mujer, un personaje que suponía su primer rol como villana y con el que ha reconocido haber disfrutado mucho. Pero su gran momento profesional no se queda solo en la serie que ha protagonizado junto a William Levy y Laura Londoño, sino que sigue cosechando el éxito con su trabajo en Hasta que la plata nos separe y con su faceta como presentadora.

Diego Cadavid, 'Café con aroma de mujer', cuenta cómo ha cambiado su vida tras la serie

VER GALERÍA

Carmen Villalobos (de 'Café con aroma de mujer') sufre una crisis por agotamiento

La intérprete cuenta con una gran legión de fans, tiene más de 21 millones de seguidores, con los que le gusta compartir su día a día. Ellos, que siguen todos sus pasos y la apoyan en cada proyecto que acomete, han sido los primeros en ver el nuevo tatuaje que se ha realizado la protagonista de Sin senos no hay paraíso.

VER GALERÍA

Carmen no solo ha mostrado el resultado de su nuevo grabado en la piel, sino que ha querido compartir todo el proceso creativo, que ha sido inmortalizado por la cámara Robert, hermano de la bella actriz, de 39 años. La intérprete ha escrito con tinta en la parte izquierda de su espalda una palabra con un significado muy especial que la acompaña en su vida desde hace mucho tiempo: gratitud.

Un resultado que ha mostrado luciendo un top negro escotado y abierto por la parte de atrás donde se podía apreciar cómo ha quedado el tatuaje que el artista Billy Virviescas le ha realizado con una delicada tipografía.

VER GALERÍA

“Mi tatuaje dice gratitud ¡Es una palabra que me acompaña desde que despierto hasta que me duermo!”, ha explicado la actriz sobre su nuevo adorno de su piel. Ha añadido que es un término que "me identifica ¡Agradezco a diario y en todo momento por todo!", ha afirmado.

VER GALERÍA

"La gratitud te ayuda a seguir creciendo. Cuando eres un ser agradecido de verdad la vida se encarga de darte más en todos los aspectos", con estas palabras ha finalizado su publicación la actriz, no sin antes agradecer a su tatuador por su "paciencia, dedicación y superenergía ¡Me encanta rodearme de personas así".

VER GALERÍA

Carmen no se olvidó tampoco de su hermano Robert en este momento tan especial, él ha sido quien la ha acompañado además de captar co su cámara cada paso de la creación de su tatuaje. "Mi partner in crime Robert", ha escrito dejando clara la complicidad que tiene con él.

Como todo lo que hace se mira con lupa, ha querido dejar claro, antes de que haya críticas o malentendidos, que su piel está algo roja e irritada porque "está recién hecho". Lo que también ha quedado patente es que la intérprete se siente feliz y orgullosa con su nuevo tattoo, tanto por cómo ha quedado, como por lo que significa para ella.

VER GALERÍA

No ha sido el único cambio en su físico que Carmen ha realizado estos días, al igual que William Levy, su compañero en Café con aroma de mujer, la actriz ha estrenado nuevo look. Ha dejado atrás su melena castaña con mechas rubias, por un rubio cobrizo que le sienta a las mil maravillas. "La verdad, me siento demasiado dichosa, renovada, con toda la energía y feliz, muy feliz con mi cambio", ha afirmado la presentadora de Top Chef Celebrity.