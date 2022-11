Diego Cadavid, 'Café con aroma de mujer', cuenta cómo ha cambiado su vida tras la serie

Café con aroma de mujer se ha convertido en una de las series más vistas del momento causando auténtico furor allí donde ha llegado y ha sido considerada como la mejor telenovela colombiana de la historia. Sus protagonistas principales, William Levy y Laura Londoño, que se meten en la piel de Sebastián y Gaviota, se han convertido en grandes estrellas internacionales. Pero no han sido los únicos, la ficción ha sido un gran escaparate y son muchos los intérpretes que han llamado la atención del público. Este es el caso de Diego Cadavid, quien encarna al malvado Iván Vallejo, que pese a ser el malo de la ficción ha logrado conquistar al público con su gran actuación. Y el cariño y reconocimiento de la audiencia no es lo único que se ha llevado el protagonista de Primate de su paso por la famosa ficción, sino que también impulsó algunos cambios muy positivos para su vida.

- Ambición, venganza y amor: te descubrimos 'Quererlo todo', la nueva apuesta mexicana que llega a nuestro país

VER GALERÍA

En este momento, Diego atraviesa un dulce momento profesional y está disfrutando del éxito cosechado gracias a la popular producción pero, además, el melodrama colombiano ha aportado grandes beneficios al actor ya que le llevó a modificar algunos de sus hábitos de vida: se volvió vegetariano y dejó de fumar. "Me llevo muchas cosas de Café con aroma de mujer... Dejé las carnes y dejé el cigarrillo en la producción y se lo agradezco un montón", confesaba Diego en una entrevista con el canal colombiano RCN en mitad de las grabaciones de la telenovela.

VER GALERÍA

En la serie, el intérprete colombiano da vida a Iván, un ser malvado, ambicioso, machista y sin escrúpulos, nada más alejado a cómo es el intérprete de La negociadora en su vida real. A los artistas, generalmente, les gusta meterse bajo la piel del malo ya que afirman que es un reto y que es mucho más divertido ya que pueden hacer cosas que no pueden llevar a cabo en su vida diaria. No necesitaba flitros de ningún tipo y no tenía que "tapar nada", ni "callar nada", sino "hacer un personaje realmente malo de corazón podrido".afirmaba.

VER GALERÍA

- Los planes de William Levy y su exmujer, Elizabeth Gutiérrez, en España: ¿reconciliación a la vista?

VER GALERÍA

Y aunque pudiera parecer que es más complicado documentarse para acometer ese tipo de papeles, al intérprete de El Cartel del Sapos, de 43 años, no le costó encontrar referentes mucho más cerca de lo que se pueda pensar. "A Iván Vallejo lo construí en base a personas que conozco. Es lamentable, es triste, pero como Iván Vallejo hay muchos porque tienen una mala crianza, culpa de los papás, culpa de la vida, de lo que sea y hacen un personaje como estos", aseguraba.

VER GALERÍA

Su papel es el de un personaje oscuro pero quiso utilizarlo como un altavoz, una llamada de atención hacia esa clase de personas. "De alguna forma, desde el principio, yo dije ‘Iván Vallejo tiene que ser una denuncia a los tipos así’ porque yo los conozco, los he visto, he convivido con ellos...", reconocía. Y añadía además que, precisamente, "tiene que ser una denuncia de decir: hermano, si usted se siente así o usted se ve así, revísese, por favor, porque usted está mal. Si usted tiene cosas como Iván, está mal…”, concluyó con rotundidad.

VER GALERÍA

Hermanos en la ficción, pareja en la vida real

En la serie Diego y Laura Archbold, quien interpreta a Paula Vallejo, son hermanos en Café con aroma de mujer pero, cuando se apagan los focos, son pareja en la vida real. Se conocían desde hace más de una década, cuando Laura estaba a punto de presentarse como candidata a Miss San Andrés 2011. Según han explicado ambos, primero fueron solo amigos. Sin embargo, hace nueve años decidieron darse una oportunidad y, desde entonces, se han vuelto inseparables.

VER GALERÍA

No tienen planes de boda por el momento pero, según apuntan desde El nuevo Herald, Diego se define como "marinovio" de su chica. Una mezcla de marido y novio. Sea como sea, son felices juntos y muy profesionales porque en la serie no se atisba ni el más mínimo rastro de su relación fuera de la pantalla.