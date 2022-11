Modelo, cantante y mamá de dos hijas: así es Laura Londoño, protagonista de 'Café con aroma de mujer'

Hay series que marcan un antes y un después en el destino profesional de los actores que han participado en ella y, sin duda, un buen ejemplo de ello ha sido Café con aroma de mujer, la telenovela colombiana que ha lanzado a sus intérpretes al estrellato mundial. El caso de William Levy, cuya fama ha traspasado fronteras, no es un hecho aislado y también le ha ocurrido a otros compañeros de la serie sobre la industria cafetera como a su pareja en la ficción: Laura Londoño, a quien podemos ver cada tarde meterse en la piel de la dulce, extrovertida y cantarina Gaviota.

Laura comenzó a trabajar desde muy joven y, con diez años, empezó su carrera como modelo de la mano del diseñador colombiano Ángel Yáñez. Ya se había despertado su inquietuz por el mundo del arte y, desde los doce años, recibió en Colombia clases de pintura, arcilla y cerámica, ballet, interpretación, música, solfeo, piano y canto, una disciplina que no se le da nada mal ya que es la encargada de ponerle la banda sonora a Café con aroma de mujer y todas de las canciones que escuchamos en la serie están interpretadas por ella.

Es innegable que la cámara la adora y, con tan solo 16 años, ya destacaba protagonizando reportajes fotográficos por lo que, no dudó en viajar a París donde ha sido imagen del catálogo de diferentes firmas y ha desfilado sobre las pasarelas más importantes de la ciudad de las luces. Pero el mundo de la actuación la llamaba y se mudó a Nueva York para estudiar interpretación con Taliana Vargas, donde estuvo durante tres años.

Sus ganas de aprender no cesaban y también se matriculó en Arquitectura en la Universidad de los Andes, en Bogotá, aunque solo fue dos días porque, nada más comenzar las clases, en 2006, con 18 años, realizaba su primer casting para ingresar en la Escuela de Actuación del Canal Caracol de Colombia, lo pasó y ahí estuvo estudiando durante dos años. Y fue allí donde conseguía su primer papel como actriz en la serie Las profesionales, a su servicio. Desde entonces, no ha dejado de trabajar, compaginando sus proyectos en cine, teatro y series de televisión, donde ha desarrollado la mayor parte de su vida profesional.

Ha formado parte de grandes proyectos como Sin senos no hay paraíso, la versión colombiana de Sin tetas no hay paraíso, protagonizada en nuestro país por Amaia Salamanca y Miguel Ángel Silvestre. También pudimos disfrutar de su talento en Escobar: paraíso perdido, protagonizada por Benicio del Toro, o El olvido que seremos, dirigida por Fernando Trueba y protagonizada por Javier Cámara. Eso sí, su gran oportunidad no llegaría hasta 2021, cuando era elegida para dar vida a Gaviota en el remake de Café con aroma de mujer, todo un fenómeno de audiencia que la ha hecho volar a lo más alto, logrando el reconocimiento a nivel internacional.

Aunque se ha comentado mucho sobre su relación en el set de grabación con William Levy por la supuesta mala relación que se dice existía entre ellos. Laura explicaba en una entrevista con ¡HOLA! que "cada vez que me preguntan por eso digo: "Sí y no". Había días que "sí" y otros que "no", pero el resumen es que le quiero". Y afirmaba además que "pasamos momentos de mucho estrés y nos peleábamos como una pareja en la vida real". Y definía a su compañero como "absolutamente encantador, muy carismático. Luego, le ves grandote, pero parece un niño. Contaba chistes todo el rato y pésimos, pero es así. Es como un niño muy, muy noble, que es lo que me gusta de él. Por eso, discutíamos y, luego, le perdonaba", comentaba entre risas.

En lo que respecta a su vida personal, Laura, de 34 años, está casada con el reconocido cineasta colombiano Santiago Mora. La pareja se conoció hace diez años en un festival de cine. "Él estudiaba cine y nos presentó una amiga en común en el Festival de Cine de Cartagena, pero los dos teníamos pareja. Al año siguiente, volvimos a coincidir, pero ya esta vez no teníamos novios. Ahí surgió el amor", relataba la actriz a ¡HOLA!.

Desde ese momento no se han vuelto a separar y, tras cinco años de relación, el 7 de diciembre de 2018 se daban el 'Sí, quiero'. El matrimonio son padres de dos niñas: Allegra, de 3 añitos, y Mikaela, de quien se quedó embarazada durante el rodaje de Café con aroma de mujer, y que vino al mundo el pasado mes de febrero. Para Laura, ser madre es lo que hace que no se le suba el éxito a la cabeza, "La maternidad también te ancla a la tierra más que nunca. Los hijos no son pasajeros y la fama, sí. La cotidianidad, la rutina, tenerte que levantarte por las noches quinientas veces, el tener que convencer a tu hija por las mañanas de que se vista y se bañe… Eso es lo que le mantiene con los pies en la tierra", confesaba en la citada entrevista.