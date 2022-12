Francia gana el festival de Ereván (Armenia) Eurovisión Junior 2022: Carlos Higes lleva a España al sexto puesto con su 'Señorita' tras una espectacular actuación El joven cantante valenciano, de tan solo once años, ha derrochado talento y energía sobre el escenario

Llegó el gran día para Carlos Higes, el representante español en Eurovisión Junior 2022 que ha conseguido un brillante sexto puesto en el festival celebrado este domingo en Ereván. La capital de Armenia acogía la vigésima edición del certamen infantil y juvenil, una auténtica fiesta de la música donde Francia se hacía con el triunfo gracias al joven Lissandro y su tema Oh mamán!.

Por su parte, el cantante valenciano y su grupo de bailarines deslumbraban sobre el escenario con Señorita, la pegadiza canción que ha contagiado de gran energía a todos los asistentes dentro del pabellón. Juan Diego Álvarez, Mauro Cano, Adrián Millán y Felipe Martín son los niños que acompañaban a nuestro artista de tan solo once años en el complejo deportivo y de conciertos Karen Demirchyan, demostrando todos ellos que llevan el ritmo (latino) en el cuerpo pese a su corta edad.

El representante español brillaba con un desparpajo y una seguridad impropios de alguien tan joven, ejecutando a la perfección la espectacular coreografía diseñada por Vicky Gómez (profesora de Operación Triunfo en su última etapa, bailarina de Tu cara me suena y ganadora de una de las temporadas de Fama ¡a bailar!). "Me lo he pasado genial. Lo hemos disfrutado y espero que os haya gustado mucho", decía después un emocionado y exultante Carlos en los micrófonos de RTVE.

Subcampeón en el voto popular

Sin perder la voz en ningún momento pese a la exigencia de la puesta en escena, el que fue pupilo de Aitana Ocaña en La Voz Kids ha sido hoy un auténtico derroche de técnica y control en cada segundo de la canción. El impresionante juego de luces de neón y las siluetas animadas que hemos visto durante su aparición eran la guinda perfecta a una experiencia que, seguro, el jovencísimo cantante jamás olvidará.

Con un público absolutamente entregado, nuestro país puede presumir por tanto de haber regalado una actuación de muchos quilates que toda Europa ha aplaudido a rabiar. De hecho, España ha sido el segundo país con más puntuación en el televoto -de los 16 que participaban- y éramos sextos con el jurado profesional, lo que le reportaron a Carlos un total de 137 puntos.

Popurrí con los ganadores de Eurovisión Junior por el 20º aniversario

El certamen ha cumplido veinte años y para celebrarlo ofrecía actuación para recordar las canciones triunfadoras a lo largo de su historia. Han participado once ganadores y una de las grandes ausencias era María Isabel, la intérprete del ya mítico Antes muerta que sencilla que está embarazada de su primer hijo. En cualquier caso, sí ha podido escucharse esta tarde un pequeño fragmento de su tema a través de un coro.

Los que han estado hoy en Ereván son Bzikebi (Georgia 2008), Ralf Mackenbach (Países Bajos 2009), Vladimir Arzumanyan (Armenia 2010), Candy Music (Georgia 2011), Gaia Cauchi (Malta 2013), Vincenzo Cantiello (Italia 2014), Destiny Chukunyere (Malta 2015), Mariam Mamadashvili (Georgia 2016), Viki Gabor (Polonia 2019), Valentina (Francia 2020) y Maléna (Armenia 2021)

