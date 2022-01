Levi Díaz pone rumbo a París para Eurovisión Junior 2021: descubre al representante de España

Eurovisión Junior calienta motores para su próxima edición, que tendrá lugar el 19 de diciembre en París, y Levi Díaz ya ha puesto rumbo a la capital francesa junto a sus bailarines y toda la delegación española. El representante de España en el certamen y último ganador de La Voz Kids se subirá al escenario a defender Reír, una canción pop alegre y con mucho ritmo con la que pretende poner en pie a todo el público y dar un mensaje de positividad en una época marcada por la pandemia del coronavirus. Confesando a RTVE que está tan emocionado como nervioso, Levi Díaz no ha podido disimular las ganas que tiene de que llegue el gran día: "Me he imaginado muchas veces. Me he imaginado disfrutándolo, viviendo al máximo la experiencia, que solo te ocurre una vez en la vida."

Acompañado por sus padres, su abuela, varios miembros de la delegación española de Eurovisión y su cuerpo de baile, compuesto por Lucía, Violeta, Sergio y Juan Diego, Levi Díaz ha posado antes de volar a Francia. Una aventura en la que tomará el relevo de Soleá, la última representante española en el certamen, y para la que ha contado con los consejos y buenos deseos de Melani, que quedó en tercera posición en el festival de 2019 con su canción Marte.

La canción Reír, compuesta por David Roma, tiene un mensaje de esperanza muy claro en su letra: "Cualquiera que escuche la canción se queda con los conceptos de reír, bailar, esperanza… Queremos crear una revolución de sentimientos, porque hemos pasado un año muy malo (...) Es el mensaje que queremos transmitir a toda Europa y al mundo entero. La música y el arte pueden cambiar el mundo", ha explicado Levi Díaz sobre su propuesta musical. Eso sí, sobre la puesta en escena, el joven cantante no ha querido desvelar nada y únicamente ha detallado que contará con "un baile súper enérgico".

¿Quién es Levi Díaz?

A sus 13 años, este joven barcelonés dejó sin palabras en la última edición de La Voz Kids, donde se ganó el apodo de "el niño de la eterna sonrisa": "La sonrisa es como mi método de defensa, por los nervios. Los erizos se hacen bola, pues yo sonrío para esconder los nervios y me funciona. Por eso siempre estoy sonriendo", explicó Levi Díaz hace algunos días en Radio Nacional, donde también desveló que su ritual antes de actuar tiene mucho que ver con la dentadura: "Antes de cantar, siempre que tengo una actuación, tengo que lavarme los dientes. Me sale la voz más clara y más fresca. No sé, pero me funciona, os lo juro", contó entre risas el cantante.

Seguidor de la música de Frank Sinatra, hábil al frente del piano y amante del género pop, Levi Díaz causó sensación ante los coaches y dejó sin palabras a David Bisbal o a Eva González, presentadora del formato. Lo hizo a cargo de canciones como Mama No, que interpretó junto a Pablo López, Alive de Sia o el complicado tema Never enough, perteneciente a la banda sonora de la película El gran showman. Un éxito que le llevó a ser escogido directamente por RTVE como el candidato para Eurovisión Junior 2021, a diferencia de ocasiones anteriores en las que se ha seleccionado a los artistas a través del concurso Eurojunior, como fue el caso de María Isabel en 2004.

