Pupilo de Aitana y fan de Chanel, conoce al jovencísimo Carlos Higes que nos representa en Eurovisión Junior

"No me lo creía y me pellizqué para ver si era real... estoy en una burbuja". Así se expresaba Carlos Higes, con una madurez impropia de un niño de su edad, tras conocer que será el representante de España en el próximo Festival de Eurovisión Junior que se celebra el 11 de diciembre en Armenia. Este niño valenciano de tan solo once años, que además acaba de soplar las velas de la tarta, tiene un futuro más que prometedor por delante.

Levi Díaz queda en el puesto 15 de Eurovisión Junior con su canto a la alegría y el optimismo

VER GALERÍA

No solo en el mundo de la canción, puesto que en su incipiente currículum se señala que ya ha hecho también sus primeras incursiones en la moda y la interpretación. Lo que es seguro es su talento innato para la música y el desparpajo que tiene delante de las cámaras. Los seguidores de La Voz Kids le recordarán perfectamente, pues este joven prodigio participó en la última edición del programa emitida hace pocos meses y llegó hasta la semifinal.

Levi Díaz, ganador de 'La Voz Kids', representante de España en Eurovisión Junior 2021

Formaba parte del equipo de Aitana Ocaña, y tanto a ella como a los otros 'coaches' del concurso los dejó con la boca abierta en más de una ocasión gracias a sus brillantes actuaciones. Así fue, primero, cuando interpretó en la audiciones a ciegas el tema This is me de la banda sonora de la película El Gran Showman. Tampoco se olvida la noche en la que se atrevió a cantar en ¡armenio! y a capela el estribillo de Colours of your dream, el tema representó a dicho país en el certamen eurovisivo infantil de 2019.

Soleá logra el tercer puesto en Eurovisión Junior 2020 y lo celebra con mucho flamenco

VER GALERÍA

Sus ídolos con Chanel, Blas Cantó, Justin Bieber y Sebastián Yatra

Efectivamente, a Carlos Higes le encanta aprender idiomas y se maneja bien con el inglés, mientras estudia francés al mismo tiempo y esta es una de sus asignaturas favoritas. En el colegio, donde cursa 6º de Primaria y es buen alumno, también le gustan las Ciencias Naturales y la Lengua. En su tiempo libre, juega al fútbol sala y continúa su formación artística con clases de canto y piano.

La espectacular fiesta flamenca de Alejandro Sanz y Pablo López con Soleá

Lo más curioso de este niño alegre y divertido es que, según cuenta él mismo, soñaba con participar en Eurovisión desde que tenía cuatro años, cuando la ucraniana Jamala conquistó el micrófono de cristal en el festival. "Lo veía por televisión y ahora estar dentro es flipante", confiesa. Además, se declara fan de Chanel y Blas Cantó, así como de Justin Bieber y Sebastián Yatra.

La cantante María Isabel va a ser madre por primera vez

VER GALERÍA

Nacido el 15 de septiembre de 2011, también pudimos verlo en el concurso Idol Kids, demostrando su voz versátil de amplio registro y gran afinación, lo que se suma a una presencia sobre el escenario donde desprende naturalidad. "No sé cómo vamos a quedar, pero daré lo mejor de mi para traernos la victoria", decía esta mañana Carlos sobre un evento donde nuestro país suele cosechar grandes resultados cada vez que participa.

Soleá, representante de Eurovisión Junior 2020, graba su canción 'alegre y en español'

Así fue con el recordado primer puesto de María Isabel en 2003 y su Antes muerta que sencilla o, más recientemente, con Melani y Soleá que consiguieron quedar terceras respectivamente en 2019 y 2020. "Voy a vivir la experiencia y pasármelo en grande. Quiero ver los monumentos y probar platos de comida nuevos", añadía nuestro representante de este año sobre lo que espera de su viaje a Ereván, la capital de Armenia que albergará el certamen.

El desparpajo de Soleá, la hija de Farru que representará a España en Eurovisión Junior

VER GALERÍA

En busca de la mejor canción para hacerle brillar sobre el escenario

En cuanto al tema que interpretará, Carlos lo tiene claro: "Me gustaría uno pegadizo que se te meta en la cabeza y no pares de bailarlo", contaba hoy durante su presentación ante los medios. Tras la elección del joven artista, RTVE está inmersa en el proceso de selección de la canción más adecuada y, hasta el momento, ha recibido 247 propuestas. Próximamente se anunciará la elegida y después se grabará el videoclip, para entregárselo a la UER antes del 4 de noviembre.

Melani García defiende 'Marte' en Eurojunior y recibe una ovación de cerrada de aplausos

Alrededor de un centenar de chavales se apuntaron a la convocatoria que la cadena pública abrió el pasado agosto y, tras un primer corte de treinta seleccionados, los estudios de Prado del Rey acogieron el reñido casting final con diez niños en liza, donde Carlos Higes resultó ganador. Además de España, en la XX edición de Eurovisión Junior participarán otros 16 países, que son Albania, Francia, Italia, Reino Unido, Portugal, Países Bajos, Irlanda, Ucrania, Polonia, Serbia, Albania, Georgia, Kazajistán, Malta, Macedonia del Norte y la anfitriona Armenia.

El secreto tras el look de Melani en Eurovisión Junior que ha hecho aún más especial su actuación