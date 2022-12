Todo lo que tienes que saber sobre Eurojunior, el certamen musical que se celebra este fin de semana

Apenas quedan horas para que las voces infantiles más destacadas de Europa se reúnan en el escenario de Ereván (Armenia) para tratar de hacerse con el triunfo en el certamen Eurojunior. Este Eurovisión en “miniatura” no tiene nada que envidiar a su hermano mayor pues los artistas que se presentan tienen la misma profesionalidad y dedicación que artistas consolidados. La organización y los artistas apuran las últimas horas antes de presentar sus propuestas y todos confían en que la suya sea la vencedora. Te contamos todo lo que necesitas saber de esta gran cita musical.

Pupilo de Aitana y fan de Chanel, conoce al jovencísimo Carlos Higes que nos representa en Eurovisión Junior

VER GALERÍA

¿Dónde y cuándo se celebra?

El festival tendrá lugar el próximo domingo 11 de diciembre en Ereván, en Armenia. Los aficionados a esta cita podrán seguirla en TVE a partir de las 16.00 horas de la tarde. Este certamen tienen una duración aproximada de tres horas.

Armenia repite como anfitriona

El escenario escogido este año es el Complejo Deportivo y de Conciertos Karen Demirchyan, el mismo que en 2011 acogió otra edición de este certamen. En aquella ocasión Vladimir Arzumanyan, que había ganado en 2010, con su tema Mama se encargó de entregar el trofeo a su sucesor. El país sin embargo no ha ganado nunca en la edición senior de Eurovisión: sus mejores resultados los han obtenido en 2008 y 2014 con dos cuartos puestos, con Qélé, Qélé de Sirusho y Not Alone de Aram Mp3, respectivamente.

VER GALERÍA

¿Cómo se puede votar por tu favorito?

Se puede hacer de manera gratuita y por Internet. En Eurojunior las votaciones unen el resultado de la decisión de un jurado, compuesto por tres profesionales de la música y dos niños, y el veredicto del público a través de la web de los organizadores de cada país (suelen ser las cadenas de televisión públicas). Se pueden otorgar valoraciones del 1 al 8, 10 y 12 puntos. También se puede votar por el país de origen.

¿Quién representa a España?

La bandera española la ondeará con su voz Carlos Higes, un valenciano de once años que está dispuesto a luchar por el podium con su canción Señorita. Tras pasar por La Voz Kids (llegó a semifinales) e Idol Kids, el artista probó suerte en el casting abierto el pasado verano, una convocatoria que congregó a 95 jóvenes de los que 10 pasaron a la fase final. “Estoy superemocionado y supercontento” contaba Carlos antes de poner rumbo a Armenia. Se ha esforzado mucho para aunar la canción llena de ritmo con una cuidada coreografía que brillará con una puesta en escena impecable. “Está hecha para mí. Tiene referencias a Valencia, de todo lo que me gusta… ¡creo que es un bombazo!” ha dicho de su tema.

VER GALERÍA

¿En qué puesto actúa Carlos?

España actúa en el puesto número once de los dieciséis países que se presentan este año al certamen. Este es el orden en el que subirán al escenario:

Países Bajos: Luna — La Festa

Polonia: Laura — To The Moon

Kazajistán: David Charlin — Jer-Ana (Mother Earth)

Malta: Gaia Gambuzza — Diamonds In The Skies

Italia: Chanel Dilecta — BLA BLA BLA

Francia: Lissandro — Oh Maman!

Albania: Kejtlin Gjata — Pakëz Diell

Georgia: Mariam Bigvava — I Believe

Irlanda: Sophie Lennon — Solas

Macedonia del norte: Lara feat. Jovan & Irina — Zivotot E Pred Mene

España: Carlos Higes — Señorita

Reino Unido: Freya Skye — Lose My Head

Portugal: Nicolas Alves — Anos 70

Serbia: Katarina Savic — Svet Bez Granica

Armenia: Nare — DANCE!

Ucrania: Zlata Dziunka — Nezlamna (Unbreakable)

¿Quién fue la ganadora de la pasada edición?

En 2021, ganó la armenia Malena (tenía entonces 14 años), con un tema muy marchoso y bailable titulado Qami Qami que obtuvo 224 puntos. La anfitriona de este año ha recibido a sus compañeros artistas estos días con una actuación exclusiva en la que interpretó su canción junto a un cuerpo de baile en un escenario futurista. Tras este espectacular número les dio la bienvenida de manera oficial a su país. Ella pasará el testigo a su sucesor, ¡quién sabe si será Carlos!