Carlos Higes, a por todas para ganar Eurovisión Júnior

Con tan solo 11 años, el valenciano Carlos Higes empieza a cumplir grandes sueños. Tras pasar por ‘La Voz Kids’ (donde llegó a semifinales) y por ‘Idol Kids’, representará a España en Eurovisión Junior, que se celebra el domingo en Ereván (Armenia). Poco después de ser elegido como el representante de nuestro país en el certámen, Carlos aseguraba que lleva fantaseando con este momento desde que tenía cuatro años: "Lo veía por televisión y ahora estar dentro es flipante". Su actuación irá en el 11º lugar, con tan solo cinco candidatos más por detrás, lo que lo sitúa en una buena posición para conseguir completar el sueño y ganar el certámen. En cualquier caso, ocurra lo que ocurra, la experiencia que está viviendo será inolvidable.

La ilusión era más que palpable en sus ojos durante la rueda de prensa que, desde su propio colegio, Las Cumbres de Moncada de Valencia, daba a los medios hace unos pocos días, a modo de despedida antes de su gran momento en Armenia. "Estoy súper emocionado y súper contento", decía. Lleva todo el mes trabajando en la coreografía y en la puesta en escena de 'Señorita', la canción con la que representará a España y de la que figura también como compositor tras cambiar alguna estrofa. "Está hecha para mí", aseguraba en la presentación de la candidatura española. "Tiene referencias de Valencia, de todo lo que me gusta y... ¡yo creo que es un bombazo!"

De camino al país caucásico, Higes ha cumplido otro sueño: viajar en avión. El pasado domingo subía por primera vez en uno y, al bajar para hacer escala en París, se ha encontrado con un compañero, el representante de Francia en Eurovisión Júnior. A ellos se unía Valentina, la ganadora de 2020, y juntos ponían rumbo a Ereván.

Tras 16 horas de vuelo, aterrizaba en la ciudad armenia y, aunque le quedaba toda una semana por delante antes de su actuación estelar, le esperaba una apretada agenda. En primer lugar, la Ceremonia de Inauguración del certámen, que precedida por una lujosa alfombra roja por la que desfilaron los representantes de los distintos países participantes. Entre ellos, Carlos, junto a sus bailarines, Adrián, Felipe, Juan Diego y Mauro.

Ellos son ya amigos del valenciano, como explicaba en la rueda de prensa. Después de tantas horas de ensayos juntos en los que las risas están aseguradas, han fraguado ya una bonita amistad. Gane o no, por tanto, se lleva una experiencia única en la vida que compartirá con ellos. Y quizás el sueño sea redondo y se proclame ganador, llevado a España a lo más alto de un certámen que no gana desde 2004, con el archiconocido tema 'Antes muerta que sencilla', de María Isabel.

Para ello, la puesta en escena ocupará un lugar más que destacado. Con coreografía de Victoria Gómez (bailarina de 'Tu cara me suena' y ganadora de una de las ediciones de 'Fama' en Cuatro) y con unas espectaculares luces de neón en movimiento como trasfondo, Carlos y sus bailarines saldrán a darlo todo con la mente puesta en llegar a lo más alto. Ganas no les faltan, aunque al primer ensayo en el escenario de Eurovisión Júnior se les vio llegar con cara de circunstancia, como impresionados por la situación. Aún les queda el momento cumbre, cuando interpreten 'Señorita' ante las miles de personas que se sentarán frente a ellos en Ereván y ante los millones de espectadores de toda Europa que los verán desde sus casas. Seguro que no defraudan.