Sara Carbonero, tranquila y recuperada en sus últimas imágenes, seis días después de salir del hospital

Sara Carbonero vuelve poco a poco a la normalidad después de superar el último bache de salud que ha sufrido, unos días donde la periodista parece recobrar ya felizmente su rutina habitual tras salir del hospital donde estuvo ingresada una semana. Tranquila, recuperada y siempre con la discreción que le caracteriza, la presentadora toledana era captada este domingo en el interior de su vehículo con rostro sereno e, incluso, esbozando por momentos una pequeña sonrisa en su rostro.

Llevaba puestas la gafas de sol y un holgado jersey verde de lana, muy acorde a las bajas temperaturas que se dan hoy en la mayor parte de España. Hemos visto a la locutora de 38 años ocupando el asiento del copiloto de su coche y con el cinturón de seguridad puesto, si bien se desconoce por ahora quién era la persona que estaba al volante del todoterreno propiedad de la comunicadora y que después entraba en una residencia privada.

Se trata del modelo Mercedes clase G valorado en más de 100. 000 euros, un 'capricho' de cuatro ruedas que Sara adquirió la pasada primavera. Automóvil muy diferente, tal y como adelantó ¡HOLA!, al modelo Mini Countryman de menor tamaño que le habíamos visto conducir con anterioridad. En definitiva, una adquisición que además le ofrece más espacio y una mayor comodidad para llevar a sus pequeños, Lucas y Martín.

El pasado martes, la periodista anunciaba con emoción que había recibido el alta y se grababa en un vídeo a su salida del centro médico. Después de ser operada tras una revisión, ponía rumbo a su hogar y mandaba un mensaje tranquilizador: "La felicidad no me cabe en el pecho por el mero hecho de sentir de nuevo el aire y disfrutar de otro atardecer más", manifestaba. "Estoy muy bien. Muchísimas gracias a todos los que os habéis preocupado y por las innumerables muestras de cariño. Me abruman y a la vez me llenan de energía para seguir adelante", añadía.

También quiso destacar la labor de los sanitarios que trabajan en la madrileña Clínica Universidad de Navarra, "por llevarme en volandas y cuidarme estos días", señalaba. Por último y no menos importante, hacía mención a su gente, "la de siempre, ese grupo reducido de personas que no me ha soltado la mano ni un segundo y que me ha hecho ser consciente de lo fuerte que es el ser humano si está rodeado de amor", apostillaba.

Se refería así a todos apoyos incondicionales que han estado a su lado y ella misma se encargaba de enumerar, como su madre Goyi Arévalo y su hermana Irene, su novio Tacho Taboada o su íntima Isabel Jiménez y el marido de esta, Álex Cruz. Además, también aludió a Mar Fenollar y Laura, a su 'cuñado' Patricio Martínez, y a los amigos de su querida familia portuguesa, como Ana Carolina Teixeira y Filipa Cardoso.

