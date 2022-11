Sara Carbonero comparte una imagen muy simbólica desde el hospital, donde ha recibido una nueva visita de Isabel Jiménez

Sara Carbonero continúa ingresada en la madrileña Clínica Universidad de Navarra, lugar donde parece que sigue evolucionando de forma favorable tras el contratiempo de salud que ha sufrido. Desde allí, la periodista de 38 años sigue recuperándose y compartiendo algunas píldoras que bien podrían reflejar su estado de ánimo, como es el caso de la imagen que publicaba este sábado en su perfil público.

Se trata de una preciosa fotografía de la naturaleza en todo su esplendor, concretamente un espectacular arcoíris que irrumpe sobre los nubarrones del cielo para desprender su luz. Una escena cargada de simbolismo que refleja aquel popular dicho que solemos utilizar cuando los problemas empiezan a arreglarse: es decir, que después de la tormenta siempre sale el sol. La presentadora fue operada de urgencia el pasado lunes tras acudir una revisión, aunque de momento no han trascendido más detalles.

Durante su ingreso hospitalario, Sara Carbonero ha vuelto a recibir durante el fin de semana el apoyo tanto incondicional como presencial de la que es su mejor amiga: la también periodista Isabel Jiménez. La conductora de Informativos Telecinco se pasaba de nuevo por el hospital para estar a lado de su 'comadre' y socia de la marca de ropa que fundaron juntas, Slow Love.

Hemos podido ver cómo la compañera de David Cantero en Mediaset salía del centro médico conduciendo su coche mientras llevaba gafas oscuras y una gorra donde podía leerse la palabra en inglés "hope", que significa esperanza. El jueves, Isabel ya estuvo en la clínica el mismo día que acudieron Goyi Arévalo, la madre de Sara, y su hermana Irene. Por su parte, Iker Casillas se encuentra en Catar como comentarista de los partidos del Mundial y, por ello, la expareja ha optado porque sus dos hijos se queden al cuidado de su tía.

El músico Nacho Taboada, novio de la periodista toledana, también ha querido visitar a su chica y permanecer a su lado en este difícil trance, demostrando así que ya es un pilar fundamental en su vida. Por otro lado, Sara compartía días atrás una canción que tiene un significado muy especial y cuya letra resulta toda una metáfora para la situación actual en la que se encuentra.

Se trata del nuevo single de su admirada Valeria Castro, que en su estribillo dice lo siguiente: "Yo me conformo con poquito, que tanto no necesito, qu esta flor siempre sintió algo bonito, pero yo también me marchito un poquito", expresa la melodía que canta la artista canaria de 23 años, un tema que "abriga" a la periodista mientras dura su hospitalización.

