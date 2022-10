Sara Carbonero da la bienvenida al otoño con un bellísimo posado que cautiva a las ‘celebrities'

Sara Carbonero ha dejado a más de uno con la boca abierta este finde semana, tras el último posado que compartía la periodista toledana de 38 años donde despliega como nunca toda la belleza que le caracteriza. Una espectacular imagen frente a la cámara que ha sabido captar a la perfección el indudable atractivo físico de la presentadora, donde su tierna mirada y su media sonrisa hacen el resto para dotar la fotografía de un halo de misterio.

Sus impresionantes ojos verdes y sus labios destacan en su rostro, con un pelo largo suelto que cae de forma natural bajo el flequillo. La ex de Iker Casillas daba la bienvenida al otoño con este look que refleja cómo han bajado las temperaturas en toda España, ya que su prenda elegida para la ocasión es un bonito jersey de punto color rosa que acompaña con un estampado propio de la ropa de abrigo.

La instantánea de Sara Carbonero está cautivando no solo a sus miles de seguidores en las redes sociales sino también a muchas celebrities de nuestro país, que se han deshecho rápidamente en múltiples halagos hacia ella tras admirarla en estado puro. "Tu cabeza bella te sale por los ojos", le ha escrito la cantante malagueña Vanesa Martín. "Qué preciosa", dice la presentadora Esther Arroyo. "¡No puedes superar esa foto, Sara!", exclama la periodista Mercedes Milá con su espontaneidad habitual.

"Flawless (Impecable)", señala en inglés la diseñadora e influencer Elena Tablada. "No me acostumbro a tu belleza, siempre me impacta", confiesa al respecto la actriz Xenia Tostado. Otras como Belinda Washington o Elsa Anka han reaccionado a la imagen con el emoticono de un corazón, mientras que la mayoría coincide en que la protagonista es un "mujerón en mayúsculas" que parece "de otro planeta".

Las reflexiones de una Sara Carbonero ilusionada

Junto a la fotografía, la locutora ha rescatado unas bonitas palabras a modo de reflexión que pueden leerse en la novela de espías El simpatizante, del escritor estadounidense Viet Thanh Nguyen. "No te pareces a la niña que conocí, le dije. Pero eres idéntica a la mujer que imaginé que acabarías siendo", plasma Sara de un extracto de dicha obra. También ha recogido otra cita del poeta norteamericano Rudy Francisco, que dice lo siguiente: "Todavía estoy aprendiendo a amar las partes de mí que nadie aplaude".

Mientras tanto, la presentadora sigue afianzando su relación con el músico Nacho Taboada y ya no esconden ni disimulan su romance. Aprovechando al máximo su tiempo libre, la pareja no quiso perderse la primera edición del Festival Mujeres Patrimonio, celebrado este pasado fin de semana en Sigüenza (Guadalajara). A pesar de la discreción con la que llevan su idilio, ambos no dudaron en compartir abrazos, miradas y gestos de complicidad.