El mensaje de Edurne a David de Gea en su ¿último cumpleaños en Manchester? La cantante y el futbolista son padres de la pequeña Yanay, de año y medio, y no descartan ampliar la familia

El 7 de noviembre es una fecha llena de significado para Edurne ya que es el 32 cumpleaños de su pareja, David de Gea. La cantante siempre apuesta por la discreción en cuanto a su vida privada, pero con motivo de esta jornada tan señalada ha querido sorprender al guardameta del Manchester United con una romántica declaración de amor. "Un añito más a tu lado, y sigo pensando que no he podido elegir mejor. Feliz cumpleaños hombre de mi vida. Te amo", ha dicho la artista. Además, ha acompañado las palabras junto a una imagen inédita en blanco y negro en la que aparecen muy cariñosos y con look conectados.

La reacción del portero de los Red Devils no se ha hecho esperar. "Y lo guapa que eres", ha dicho junto a la imagen, que se ha llenado de felicitaciones y buenos deseos de personas de su entorno. El presentador Santi Millán, la modelo Marisa Jara, el cantante Andrés Suárez o la directora de La que se avecina, Laura Caballero, son solo algunos de los rostros conocidos que le han deseado lo mejor a De Gea. Además, el deportista ha dado las gracias a todos los aficionados de su equipo que está enviándole un mensaje con motivo de esta nueva vuelta al sol.

El jugador madrileño tiene un contrato firmado con el Manchester United hasta el próximo verano con opción de prorrogarlo una temporada más. Según indica Daily Mail, la continuidad de De Gea no está todavía asegurada ya que el nuevo entrenador, Erik ten Hag tiene su propio proyecto de transformación para el equipo con el fin de conseguir más títulos en la Premier League y esto implica cambios en la plantilla. En primavera de 2021 conocíamos que es el futbolista español mejor pagado gracias a los 15 millones netos por temporada, una cifra que asciende por diversos bonus.

Encandeando celebraciones y planes de futuro

La grabación de un villancico solidario hizo que la jurado de Got Talent y el futbolista se conocieran a finales de 2010, cuando él estaba en la plantilla del Atlético de Madrid. Desde entonces se han vuelto inseparables y no han dejado de dar importantes pasos como pareja. La distancia nunca ha sido un obstáculo y la mudanza de De Gea a Reino Unido en verano de 2011, cuando solo llevaban unos meses de relación, no ha supuesto un problema. Han sabido adaptarse a las circunstancias y se han apoyado mutuamente de manera incondicional también en lo que respecta a sus decisiones profesionales. Doce años después de aquel encuentro, Edurne y De Gea pueden presumir de formar un equipo perfecto junto a su pequeña Yanay, con la que están felices.

En esta recta final del año, el 32 cumpleaños del futbolista es solo la primera de varias celebraciones importantes. Próximamente hará doce años que sus caminos se cruzaron y el 22 de diciembre cumplirá 37 años la intérprete de temas como Amanecer, Amores dormidos, Mil Motivos o Te quedaste solo. Todos estos aniversarios han cobrado aún más sentido ahora que los pueden pasar junto a su niña, que es muy simpática tal y como se puede ver en las pinceladas que comparten de ella. Tan encantados están con la experiencia que no descartan ampliar la familia y convertir a Yanay en hermana mayor. Tampoco rechazan la idea de casarse, aunque este plan no estaría entre sus próximos proyectos.

