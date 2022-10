No te pierdas el 'debut' en la música de la hija de Edurne, ¡pase de oro! La cantante ha confesado no poder estar más orgullosa de su pequeña Yanay, de año y medio

Edurne no puede estar más orgullosa de su hija, Yanay, de año y medio. La pequeña, fruto de la relación de la cantante con el portero del Manchester United F.C., David De Gea, acaba de protagonizar unas imágenes cantando y bailando el clásico infantil Aram Sam Sam, que han provocado que a su madre 'se le caiga la baba' ante tanto desparpajo y talento por parte de su hija. Un vídeo que ha despertado multitud de reacciones entre los amigos de la artista como ha sido el caso de Marisa Jara o Adriana Abenia que pedía el 'pase de oro' para la pequeña, aludiendo al programa en el que trabaja su madre, Got Talent. ¿Quieres verlo? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

